Todi protagonista di Meraviglie, il programma di Alberto Angela su Rai1

Confermando un momento felice che la vede protagonista sul piccolo e grande schermo, Todi sarà al centro del programma di Rai1 “Meraviglie: la penisola dei tesori”. Si tratta di una trasmissione-itinerario fra arte e bellezze italiane curata e condotta da Alberto Angela. La conferma, dopo una serie di sopralluoghi avvenuti appena pochi giorni fa, arriva dalla redazione del programma Rai, che ha selezionato alcune delle location proposte per l’effettuazione delle riprese. Tra queste il tempio della Consolazione, quello di San Fortunato e la piazza con i suoi palazzi. Ma, come spiega l’assessore Claudio Ranchicchio, verranno prese in esame anche altre location di particolare suggestione come la Casa dipinta, un capolavoro di arte moderna di Brian O’Doherty.

La troupe e il conduttore Alberto Angela si fermeranno a Todi solo nella giornata di oggi, giovedì 24 giugno. Non è ancora dato sapere la data della messa in onda della puntata all’interno della programmazione della prossima stagione televisiva, ma l’unica cosa certa è che sarà in prima serata su Rai1. Si tratterà in ogni caso di una importante e qualificata vetrina di promozione per la città di Todi.

“Queste operazioni di marketing - aggiunge Ranchicchio - hanno una importanza fondamentale per rilanciare il settore turistico, così significativo per la nostra economia che viene da un periodo pieno di difficoltà. Questa ennesima occasione che ci viene offerta deve considerarsi molto importante, perché ci permette di mettere in vetrina, in una trasmissione seguita da milioni di persone, alcune delle cose più belle che può offrire Todi. Recentemente siamo stati criticati per quanto speso per l’ospitalità alla troupe del film con Monica Bellucci ma noi i costi di queste operazioni non le consideriamo una spesa ma un investimento”. Recentemente sempre su Rai 1 Alberto Angela ha portato in prima serata un’altra città umbra, Assisi, quando nella trasmissione Ulisse ha realizzato la puntata “Francesco e Chiara - Santi e ribelli”.

