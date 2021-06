San Giustino, Equinox acquista il 63% del Gruppo Salpa

22 giugno 2021 a

a

a

Il fondo di private equity Equinox ha acquisito la quota di maggioranza (63%) del capitale del Gruppo

Salpa, leader mondiale nella produzione e distribuzione di biscotti per gelato di alta qualità, nei prodotti bakery senza glutine, nelle decorazioni al cioccolato, inclusioni/coperture per gelato e yogurt, oltre che nel pangrattato.

Cinquanta cantieri sulle strade dell'Umbria, la mappa dei lavori

Fondato nel 1934 a San Giustino dalla famiglia Cherubini, oggi il Gruppo Salpa - grazie alla qualità dei suoi prodotti - fornisce i maggiori gruppi multinazionali produttori di gelato e di yogurt ed alcuni dei più rinomati Gruppi dolciari nazionali e internazionali. Con 3 stabilimenti produttivi di proprietà (di cui uno anche a Montone), che si sviluppano su un’area di oltre 90 mila metri quadrati di superficie, e oltre 190 dipendenti, il Gruppo Salpa, che fa capo alla famiglia Cherubini, ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un giro d’affari consolidato di 36 milioni di euro, con un ebitda di oltre il 25%. Con l’ingresso di Equinox nel capitale, la famiglia Cherubini, insieme al management, deterrà una quota del capitale pari al 37%. Il management team continuerà a gestire il Gruppo; in particolare, il direttore generale Stefano Cavallari, da 8 anni in Salpa, assumerà la carica di amministratore delegato, mentre gli altri manager, Marco Burattini, Chiara Burattini e Francesco Cherubini, continueranno a ricoprire loro ruoli.

x 1 / 5

Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini, oltre a rimanere azionisti, siederanno nel Cda della società capo gruppo. «Siamo orgogliosi - commenta Angelo Facchinetti, partner di Equinox - che la famiglia Cherubini abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo del Gruppo

Salpa, un caso di eccellenza industriale del Made in Italy. I suoi prodotti godono di un’elevata riconoscibilità sul mercato e l’Azienda è pronta ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione anche grazie ad alla professionalità del management team, a tecnologie produttive avanzate ed a una capacità di ricerca e sviluppo orientata alla continua innovazione di prodotto e all’ottimizzazione dei processi produttivi. L’ingresso di Equinox è finalizzato al rafforzamento della leadership di mercato e alla penetrazione commerciale in Paesi con tassi di crescita e potenziali di sviluppo elevati come: Usa, Europa Orientale ed alcuni mercati dell’area Apac".

A Città di Castello due letti di terapia intensiva donati dalle imprese all'ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.