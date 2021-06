Perugia, camion finisce nella scarpata: conducente in codice rosso

22 giugno 2021 a

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la E45. Un camion che trasportava liquami è infatti uscito di strada nel tratto di strada nei pressi dell’uscita di Bosco. Il mezzo pesante viaggiava in direzione Cesena quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada andando nella scarpata. Il mezzo si è rovesciato finendo sottosopra. Ad estrarre dall’abitacolo ribaltato il conducente sono stati i vigli del fuoco di Perugia, che hanno prestato immediato soccorso.

L’uomo poi è stato preso in cura dai sanitari che lo hanno portato in ospedale, dove è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. In quel tratto di strada a causa dei lavori si procede a doppio senso di circolazione. Per fortuna, nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Lungo la E-45, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso.

Dopo il sinistro ieri si è resa necessaria la chiusura del tratto di strada. Questo ha creato notevoli disagi alla circolazione e lunghe code che sono andate avanti fino alle 19 quando, il tratto è stato in parte riaperto e il traffico ha ripreso lentamente a scorrere. All’uomo ferito, che potrebbe aver avuto un malore, sono stati riscontrati diversi traumi.

