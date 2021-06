Caso Suarez, chiesto rinvio a giudizio per ex rettrice e altri tre

21 giugno 2021 a

La Procura di Perugia ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale dell’ateneo Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocato Maria Cesarina Turco, legale della Juventus. Tutti e quattro sono indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’esame d’italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez nel settembre di un anno fa.

Proprio la Juventus si era interessata all’acquisto del bomber. Lo confermano a LaPresse qualificate fonti giudiziarie. Grego Bolli e gli altri tre sono indagati per falso ideologico, falso materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’udienza preliminare prenderà il via il 28 settembre.

