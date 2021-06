Sara Marini al Festival Suoni Controvento: tra i protagonisti anche Levante, la Michielin e Gualazzi

21 giugno 2021 a

Nuova vetrina per Sara Marini, o per meglio dire una ripartenza visto il periodo difficile per tutto il settore della musica e dello spettacolo. La musicista umbro sarda, con il suo album Torrendeadomo Ritorno a casa, finalista alle Targhe Tenco 2020, sarà protagonista in Umbria al Festival Suoni controvento, arrivato alla sua quinta edizione per la Direzione Artistica di Gianluca Liberali, che vede come protagonisti tanti big della musica italiana: da Levante a Francesca Michielin, da Raphael Gualazzi a Ludovico Einaudi, Fast Animal & Slow Kids e tanti altri. L’appuntamento è per domenica 25 luglio alle 18.30 nello scenario di Campello sul Clitunno. Torrendeadomo Ritorno a casa, album finalista al Premio Tenco 2020, è un progetto all’insegna del folk meticcio ma al tempo stesso omogeneo, declinato intorno a temi universali come amore, terra, viaggio, devozione popolare. Sara Marini sarà in concerto con Paolo Ceccarelli alla chitarra, Lorenzo Cannelli alla tastiera, Goffredo Degli Esposti ai fiati, Francesco Savoretti alle percussioni.

Torrendeadomo è il secondo album di Sara Marini, il racconto, in musica e parole, di un viaggio attraverso le origini, un viaggio tra due isole: la Sardegna circondata dal mare, con la sua sensazione di infinito e di apertura totale verso l’ignoto, e l’Umbria, “isola” circondata dai monti maestosi e protettivi. Si tratta di dodici canzoni originali che attingono alla musica popolare e alla world music, filastrocche e giochi innocenti (ma non troppo) di bambini, ninne nanne e affanni di madri, angeli custodi, amori antichi, re e castelli, pene d’amore, libertà e paure. L'unione di queste due realtà territoriali e culturali così diverse ha dato vita ad un album che sa di terra, ma anche di sale e mare. Torrendeandomo, oltre a essere stato finalista al Premio Tenco 2020, è inserito nel secondo volume della prestigiosa enciclopedia sulla musica sarda Boghes e Sonos edito dalla Fondazione Maria Carta. Appuntamento dunque con Sara Marini al Festival Suoni Controvento a Campello sul Clitunno il 25 luglio alle 18,30.

