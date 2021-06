Terni, aggredito da pitbull per salvare il suo cane. Giornalista finisce all'ospedale

Antonio Mosca 21 giugno 2021 a

a

a

A Terni un uomo è rimasto ferito per salvare il suo cane dall’aggressione di un pitbull. L’episodio è accaduto nel corso della serata di sabato 19 giugno nella zona residenziale di Villa Palma mentre Giorgio Brighi stava portando a spasso Bruno, il suo pastore belga, per la consueta passeggiata fuori casa. All’improvviso il pitbull, che a quanto pare era senza guinzaglio, si è avventato sull’altro cane che ha iniziato a mordere in varie parti del corpo. Giorgio Brighi, giornalista di lungo corso e tra le voci più note a Terni come direttore di Radio Galileo, non si è perso d’animo. Ha cercato di trarre in salvo il suo cane, ma il pitbull non mollava la presa.

Pitbull aggredisce tre persone in piazza, il proprietario condannato a un anno di carcere

E così si è messo in mezzo, rimediando a sua volta dei morsi a una mano che gli hanno fatto perdere molto sangue. Sono stati minuti interminabili per il malcapitato che solo dopo vari tentativi è riuscito a prendere in braccio il pastore belga strappandolo ai denti dell’aggressore. Il cane è stato portato in una clinica veterinaria dove ha passato tutta la notte. Numerosi i punti di sutura che gli sono stati applicati anche sul muso. Le condizioni del padrone del cane ferito non sono gravi, ma si è comunque dovuto rivolgere ai sanitari del pronto soccorso per farsi medicare e fasciare la mano per bloccare la vistosa emorragia.

Pitbull aggredisce una donna. La proprietaria fugge, ma viene denunciata

Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità da parte del proprietario del pitbull. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Lo scorso anno un agricoltore era stato ricoverato all’ospedale di Terni dopo essere stato aggredito da un branco di cani selvatici ad Ancaiano e nel 2019 un uomo era rimasto ferito a Borgo Rivo dai morsi di due pitbull che avevano sbranato la sua cagnetta. Anni fa, invece, un pitbull aveva seminato il panico tra via Buonarroti e viale Borsi con una serie di aggressioni.

Un piccolo zoo a casa degli arrestati. Trovati pitbull, gatti, cavie e lumache

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.