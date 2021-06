Perugia, guasto alla conduttura, migliaia di famiglie per ore senza acqua

20 giugno 2021 a

Un intervento andato avanti per ore e che continuerà lunedì mattina quello che i tecnici di Umbra Acque stanno effettuando a Perugia per riparare il guasto alla rete idrica che dal serbatoio Bucaccio alimenta alcune migliaia di utenze dei quartieri di Madonna Alta, Fontivegge, Case Bruciate, Ferro di Cavallo e Santa Lucia. La rottura è stata imponente e ha portato a una perdita di 100 litri al secondo su una tubazione che passa in un cunicolo profondo 4 metri sotto la stazione ferroviaria. L’intervento di riparazione del guasto si è rivelato complicatissimo: iniziato nelle prime ore della mattina è andato avanti per ore senza interruzioni senza però potersi dire terminato. Intanto i tecnici di Umbra Acque, per far fronte all'emergenza e per ridare prima possibile l'acqua alle tante utenze coinvolte, hanno effettuato un collegamento provvisorio.

