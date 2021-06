Castiglione del Lago, muore in scooter contro auto. Gravissima la moglie

19 giugno 2021 a

a

a

Schianto a Ferretto tra auto e scooter, morto un uomo di 82 anni. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sabato 19 giugno. Un uomo di 82 anni insieme alla moglie ottantunenne stava percorrendo in sella ad uno scooter il tratto della strada regionale 71 nel territorio di Ferretto, frazione che si trova a confine tra i due Comuni di Castiglione del Lago e Cortona in Toscana, quando si è scontrata con un’automobile.

Scontro tra moto e auto, morto uomo di Perugia. Grave la compagna. Dramma poco dopo Magliano

L’impatto si è verificato intorno a mezzogiorno. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ stato sbalzato dalla moto alcuni metri distante dal luogo dell’incidente. Una volta arrivati i soccorsi sul posto i sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’anziano, ma purtroppo l’uomo era deceduto nel violento scontro. Nell’impatto coinvolta anche la moglie di 81 anni che viaggiava sullo scooter insieme al marito. La signora ha riportato gravi ferite ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasportarla in ospedale. La paziente è stata ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena e le sue condizioni sono ritenute gravissime, lotta tra la vita e la morte.

Doppio incidente in scooter a Perugia: 16enne muore a Ponte D'Oddi, 33enne codice rosso in ospedale

I due coniugi erano originari di Pistoia ed erano in zona per una vacanza. Un impatto violentissimo, con altri automobilisti in transito lungo la regionale che loro malgrado si sono trovati davanti la straziante scena. Il tratto è rimasto chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri del comando di Città della Pieve e i vigili del fuoco. Una strada lungo la quale si sono verificati già incidenti nel passato con anche gravi conseguenze.

Finiscono con l'auto contro il muretto di una casa: gravi due giovani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.