Linus a Gubbio per il Tour de Fans, Patente da matto poi bruschetta al tartufo a cena | Foto

19 giugno 2021 a

a

a

Tappa eugubina nel Tour de Fans per Linus (sotto lo sguardo di Matteo Curti), tra i protagonisti di Deejay chiama Italia, in onda dal lunedì al venerdì su Radio Deejay dalle 10 a mezzogiorno. Il Tour de fans è una iniziativa che ha portato Linus e Nicola Savino (assente proprio a Gubbio per fare il vaccino) a percorrere in bicicletta e in maglia gialla (come vuole un Tour che si rispetti) tutta Italia, in una sorta di saluto ai tanti fans che ogni giorno ascoltano la loro trasmissione radiofonica. Venerdì 18 giugno la comitiva è arrivata a Gubbio, con annuncio di Linus anche su Instagram. "Ai quasi mille km in dieci giorni, sotto il sole e sotto l’acqua, abbiamo aggiunto anche i tre della Fonte di San Giuliano (il Bargello ndr) ed ecco la patente di Matto Onorario di Gubbio. Son soddisfazioni", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine del documento.

"Buon giorno Linus - il commento dell'associazione Maggio Eugubino -, è un onore averla tra i Matti di Gubbio: un essere libero, che abbandona le convenienze, i condizionamenti per aprirsi alla forza dell'aggregazione. Un vero sognatore ed idealista, che guarda il mondo con gli occhi di un bambino. Grazie per la sua sempre manifesta cordialità e simpatia".

Linus dopo la faticaccia in bicicletta si è concesso una cena in un ristorante che ha cucinato prodotti tipici del posto, tra questi anche una bella bruschetta al tartufo, prontamente pubblicata in una storia di Instagram. Il Tour de Fans ripartirà lunedì 21 giugno, con partenza da Foligno, città natale di Linus, all'anagrafe Pasquale Di Molfetta. Insieme a lui tornerà presumibilmente anche Nicola Savino, assente nella tappa con arrivo a Gubbio (la decima) per essersi sottoposto al vaccino anti Covid.

Dj Coccoluto morto, l'omaggio di Linus: "Claudio un fuoriclasse. Felice di esserti stato amico" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.