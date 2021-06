Umbria Jazz 2021, salta il concerto di Ben Harper a Perugia: "Decisione sofferta ma necessaria"

18 giugno 2021 a

Niente Ben Harper a Umbria Jazz 2021. Il musicista che ha ridisegnato i confini del folk-blues degli ultimi venti anni non sarà a Perugia il prossimo 16 luglio come inizialmente annunciato dagli organizzatori della manifestazione. "Siamo davvero spiacenti di annunciare che Ben Harper ha preso la sofferta decisione di annullare il suo tour europeo da solista nell’estate 2021 - si legge in una nota -, inclusa la tappa a Perugia del 16 luglio".

Nel comunicato sono poi riportate le parole dello staff del musicista. "A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso - ha sottolineato -, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021. Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità. Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza". Firmato Ben Harper. Pertanto il 16 luglio vedrà on stage all’Arena Santa Giuliana solo Angélique Kidjo, concerto per il quale i biglietti saranno in vendita dalla prossima settimana.



