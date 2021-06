Perugia, video porno della ex fidanzata su internet: 42enne a processo per diffamazione

Alessandro Antonini 18 giugno 2021 a

a

a

Un video hard postato su un sito di filmati porno amatoriali, con sotto una serie di commenti a rendere riconoscibile l’ex fidanzata. Lui, 42 anni, è finito a giudizio per diffamazione a Perugia, lei di quattro anni più giovane, si è costituita parte civile chiedendo 50 mila euro di danni.

Pedofilia, orrore a Milano: si scambiavano online video e foto porno anche di neonati, quattro arresti

E’ una classica storia di revenge porn, ma con il video taroccato. L’uomo ha infatti messo in un noto sito porno amatoriale commenti a un filmato in cui il volto della donna intenta a compiere un atto sessuale non si vede completamente. Lo ha fatto nascondendosi sotto il profilo “anonymous”, caricando appunto una serie di frasi in cui rivela il nome della ex e semina una serie di indizi (lavoro, località, etc.) per ricondurre alla sua identità. Perché? Per vendetta, secondo la Procura, nei confronti della ex fidanzata. Probabilmente non sopportava la fine della storia. Da qui il piano diffamatorio. La ragazza ha subito per un periodo gli effetti del tam tam che si è scatenato nel web sul suo nome e sulla gesta erotiche che le erano state falsamente attribuite. Ha deciso di presentare denuncia alla Polizia postale. Che è risalita al profilo e al video.

Video porno "reale": in rete scene hard girate davanti alla Reggia di Monza

E’ stato appurato che le immagini si riferivano ad un altro soggetto. Poi in base alle indicazioni del server del sito gli agenti hanno scovato l’identità dell’uomo. Che è stato iscritto nel registro degli indagati. Ieri si è tenuta la prima udienza dibattimentale e la parte offesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Di Baia, si è costituita parte civile chiedendo 50 mila euro di risarcimento danni. La prossima udienza, fissata per il 22 marzo del 2022, vedrà l’escussione dell’imputato. accusato di diffamazione perché avvalendosi di un nickname anonimo, “commentando un video pornografico”, postava sei frasi, tra il 2018 e il 2019, “con le quali indicava come protagonista del video la parte offesa”, è scritto nel capo di imputazione.

Foto e video a luci rosse con minori. Condannato impiegato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.