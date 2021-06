Umbria, vaccini fino a mezzanotte per accelerare sui 40enni. Entro il 15 luglio tutti i 50enni

Alessandro Antonini 18 giugno 2021 a

a

a

Vaccini anche di notte nel centro di Solomeo, per due settimane, a partire da lunedì 21 giugno. Per recuperare il ritardo nel distretto del Perugino sulle classi 40-50 anni, le dosi verranno somministrate anche dalle 20 alle 24 nella struttura vaccinale messa a disposizione da Brunello Cucinelli. “Chiuderemo le vaccinazioni dei quarantenni che hanno aderito entro questo mese di giugno. I cinquantenni entro il 15”, ha assicurato il commissario Covid in Umbria, Massimo D’Angelo.

Mascherine all'aperto, il Governo anticipa i tempi: stop da fine giugno

Quelli che hanno aderito: in Umbria resta ancora una quota di 200 mila persone che non hanno dato l’ok. “Contiamo nell’operatori dei medici di base (730 in Umbria), che potranno vaccinare tutte le fasce d’età, per ridurre sensibilmente questa quota”, ha precisato D’Angelo. L’assessore alla Sanità, Luca Coletto, ha annunciato una commissione tecnica di valutazione per prendere provvedimenti di sospensione per i circa 5.000 sanitari no vax. “Troveremo una soluzione per non paralizzare i servizi e ottemperare alle norme”, ha detto Coletto. Di commissione tecnica in commissione tecnica, annunciata quella per rivedere l’assetto della rete dell’emergenza urgenza, in difficoltà dopo la fine della terza ondata Covid. Due cose certe annunciate ieri nella conferenza stampa settimanale sull’emergenza: tornerà con base in Umbria l’elisoccorso e grazie a una convenzione con la sala operativa dell’ospedale di Perugia verrà attivato un turno aggiuntivo per non ridurre i servizi al Trasimeno. A luglio scatterà anche un concorso.

Cucinelli: "Aspettativa di sei mesi per i non vaccinati, nel frattempo Dio provvederà"

Sul fronte varianti, dopo la scoperta di altri sei casi (in tutto 11 di cui quattro vaccinati) la Regione ha deciso di allargare la sorveglianza epidemiologica da 48 ore a 14 giorni. L’individuazione della rete dei contatti andrà indietro di due settimane. Non più di due giorni. Nessuna decisione sull’ipotesi di ridurre i tempi delle seconde dosi, per ampliare il novero dei coperti con ciclo completo. Al momento mancano i vaccini, si va con 5.000 iniezioni al giorno, sotto l’obiettivo delle novemila. Al momento i dati sono questi alla campagna di ha aderito il 71% della popolazione vaccinabile, mentre la regione è al quarto posto tra le regioni con il 51% dei cittadini vaccinati.

Umbria, scoperti altri sei casi di variante indiana. Mencacci: "Non abbassare la guardia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.