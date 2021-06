Covid in Umbria, scoperti altri sei casi di variante indiana. Mencacci: "Non abbassare la guardia"

Alessandro Antonini 17 giugno 2021 a

Scoperti altri sei casi di variante delta in Umbria. Aggiunti agli altri cinque di indiana accertati due settimane fa, siamo a undici. Gli ultimi sei campioni sono risultati positivi su in totale di 53 sequenziati. Oltre il 10%. La conferma arriva dalla Regione dell'Umbria. "Anche se il numero dei positivi in Umbria è decisamente in calo, per garantire la sicurezza dei cittadini il laboratorio regionale di microbiologia di Perugia continua l’attività di sequenziamento con il Centro zooprofilattico di Teramo.

Grazie a questa attività, su 53 tamponi inviati, sono stati individuati 6 casi di variante B.1.167.2 (variante indiana): 4 tamponi provenivano dal territorio dell’Usl1 e altri 2 dall’Usl 2. La scelta dei campioni è stata casuale come prevede il protocollo per il sequenziamento. Essendo il numero dei casi decisamente basso, la situazione rimane sotto controllo, visto che può essere garantito un capillare contact tracing. Proprio questa attività basata su un monitoraggio quotidiano, ha permesso di evidenziare tempestivamente i casi sequenziati". Dunque non c'è una situazione di allarme, ma come spiega la titolare della microbiologia perugina, la professoressa Antonella Mencacci, "non bisogna abbassare la guardia". Anche perché la variante indiana, ribattezzata delta, "è 60 volte più contagiosa del ceppo originale", spiega al Corriere dell'Umbria Mencacci. E colpisce di più ai vaccinati con prima dose. Per questo ha attecchito più in Inghilterra, dove le secondi dosi sono di meno, In Umbria un quarto dei cittadini è vaccinato con seconda dose (o monodose J&J), per questo Mencacci fa notare che sarebbe positivo, in presenza di un numero congruo di vaccini, accorciare il tempo che intercorre tra prima e seconda dose per accelerare la copertura col ciclo completo. Il tema, fa sapere, verrà affrontato nel prossimo Cts. I quattro casi dell'Usl 1 sono sempre ricondicibili all'Altotevere (da dove arrivano i primi cinque) e si tratta di soggetti vaccinati. Intanto la prossima settimana all'ospedale di Perugia - fa sapere la direzione - è convocato un incontro per risolvere il problema del mancato acquisto degli strumento per sequenziare le varianti.

L'Umbria dopo un anno e mezzo non è ancora autonoma ed è costretta a rivolgersi a Teramo con risposte che arrivano anche dopo 15 giorni dall'invio dei campioni. Con il risultato che le varianti hanno due settimane per espandersi incontrollate. Non è questo il caso, dato che i numeri nel cuore verde sono ancora in calo. Ma non va perso tempo prezioso. La gara per l'acquisto del sequenziatore è stata espletata ma non sono stati deliberati i fondi per l'acquisto. Servono 100 mila euro. Un'opzione in campo è l'utilizzo del sequenziatore già in uso all'ematologia perugina.

