Terni: tragedia a Borgo Bovio, calciatore del Campitello muore a 24 anni stroncato da un malore in casa

Una morte inspiegabile, improvvisa, che ha gettato nello sgomento l’intera città visto che, in poco tempo, la notizia ha iniziato a circolare, provocando in tutti un grande dolore.

Lorenzo Scorteccia, 24 anni, portiere della polisportiva Campitello, è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 giugno 2021, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo, poco dopo essere rientrato nell’abitazione dove viveva con la sua famiglia, nel quartiere di Borgo Bovio, dalle parti della delegazione comunale.

Sono stati i familiari a dare l’allarme, quando Lorenzo si è sentito male e ha perso conoscenza. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza, insieme all’auto medica, e tutto il personale del 118 si è prodigato nel tentativo di rianimare il giovane. Purtroppo, però, ogni tentativo è risultato inutile: il cuore di Lorenzo si era fermato irrimediabilmente.

Il giovane, a quanto è stato possibile accertare nell’immediatezza della tragedia, era da poco rientrato in casa dal lavoro, visto che era operaio all’acciaieria. Nulla, nei giorni scorsi o nelle ore immediatamente precedenti, aveva fatto pensare che potesse consumarsi una tragedia di simili proporzioni.

Nell’arco della prime ore della serata di mercoledì, come dicevamo, la notizia è iniziata a circolare in città ed ha raggiunto anche i compagni di squadra del Campitello, che si sono stretti ai familiari per condividere il più grande dolore che possa capitare ad una famiglia, con una vita spezzata a soli 24 anni.

Il presidente della polisportiva, Cristiano Castellani, raggiunto telefonicamente dal Corriere, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Lorenzo era un ragazzo d’oro – ha detto con la voce rotta dal pianto – è stato con noi praticamente da sempre, da tutto il settore giovanile. Non riesco a crederci, ho saputo da poco la notizia e non riesco a realizzare. Anche i compagni ne sono venuti a conoscenza, però adesso non abbiamo veramente parole, stiamo vivendo un tremendo dolore”.

