Love film festival, evento di rinascita: tra gli ospiti Madalina Ghenea ed Enrico Vanzina

17 giugno 2021 a

a

a

“Love film festival: l’edizione in programma dal 2 al 4 luglio sarà un momento di rinascita. La scelta della madrina Madalina Ghenea è simbolica e significativa, in quanto rappresenta la bellezza nel mondo e per questo ci siamo orientati verso film internazionali come quello di Barry Morrow e Paul Haggis”. Il direttore artistico, Daniele Corvi, ha annunciato in conferenza stampa a palazzo dei Priori a Perugia date e programma della settima edizione del festival cinematografico, tema scelto: i giovani.

“Per creare una contrapposizione tra ieri e oggi - afferma Corvi - proporremo da un lato la reunion di Sapore di mare e dall’altro l’anteprima di Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei. Spazio anche alla nuova letteratura e al sociale con la mostra Libere di vivere della Global Thinking Foundation”. Tra gli ospiti Enrico Vanzina e una rappresentanza del cast di Sapore di Mare, il regista Francesco Fei presente alla serata conclusiva e la super modella Madalina Ghenea che interpreta il film diretto dal premio oscar Barry Morrow All You Ever Wished For. Saranno ospiti del festival: il regista Paul Haggis, Marco Bocci, Paolo Genovese, la produttrice Hala Matar e altri ancora top secret. Prevista nel cartellone anche la consegna ad Andrea Occhipinti di un premio per il restauro di Pane e Cioccolata di Franco Brusati, in omaggio ai cento anni di Nino Manfredi. Il festival, organizzato dall‘associazione Perugia Love film, sta vivendo un anno di transizione espresso anche nel rinnovo del direttivo. Una formazione con una prevalenza di membri al femminile sotto i 35 anni: Chiara Troni alla presidenza ed Eleonora Giunta alla vicepresidenza.

Madalina Ghenea e i calciatori. Da Boateng alle voci smentite di un flirt con Zaniolo

Il direttore artistico Daniele Corvi, affiancato dalla direttrice commerciale Laura Cartocci, come membro della neo costituita Fondazione Umbria Film Commission, presieduta da Paolo Genovese, ha annunciato che le future collaborazioni fra la Film commission e il festival potrebbero portare a un cambio pure della direzione artistica. Insomma, Corvi sta pensando al suo successore. In questa direzione anche le parole dell’assessore regionale Paola Agabiti: “Il Love Film Festival è un evento ormai consolidato, è diventato un appuntamento particolarmente importante nell’ambito del panorama culturale della nostra Regione - ha detto -. Sono certa che nei prossimi anni, anche in relazione alle attività che la Fondazione Umbria Film Commission si propone di mettere in campo a sostegno di queste belle e preziose realtà del nostro territorio, il Love Film Festival potrà essere ulteriormente valorizzato”. Presidente di giuria confermato anche quest’anno Salvatore Maria Micchiché. Il manifesto della settima edizione di Love Film si chiama Ciak Robot. E’ l’ultima creazione dell’artista perugino Massimiliano Donnari, in arte MaMo: un’opera di dimensione 70 x 90 cm realizzata su una tavola multistrato da 8 mm con tecnica mista polimaterica.

Riapertura cinema, le sale si sono riempite subito

“L’immagine raffigura un regista robot le cui sembianze ricordano il grande maestro italiano Federico Fellini - spiega l’autore - come si intuisce da alcuni tratti distintivi tra i quali la sciarpa, il consueto cappello a falde larghe e l’immancabile alto parlante che il soggetto tiene stretto in una mano, mentre nell’altra regge una pellicola super otto”. E illustra i dettagli che rendono la tela unica e degna del riconoscimento appena ricevuto, a cominciare dalla testa del protagonista, costruita con due bobine cinematografiche in memoria del cinema analogico, sino ad arrivare alle gambe, concepite per mezzo di due smartphone a voler significare il passaggio al cinema digitale di ultima generazione, passando per il corpo, elemento centrale della composizione, che trova forma in un ciak in onore dell’evento.

Kasia Smutniak, dopo Taricone l'amore per il produttore Procacci e i due figli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.