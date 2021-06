Perugia, arrestato spacciatore ad Elce. Due denunce in via Settevalli

16 giugno 2021 a

a

a

Un arresto e due denunce per spaccio di droga. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri di Perugia nella serata di ieri, martedì 15 giugno. I carabinieri del capoluogo umbro hanno arrestato un pusher nigeriano di 30 anni per spaccio di eroina L’uomo è stato fermato nella serata di ieri nel quartiere di Elce ed è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di droga, suddiviso in dosi.

Presa banda dei Rolex che rapinò anche Cesara Buonamici e il marito

La successiva perquisizione effettuata al domicilio ha consentito di recuperare altri 80 grammi di eroina. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione , un frullatore e altro materiale atto al confezionamento di droga, oltre a 500 euro in contanti. L'uomo è stato portato al carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria. Successivamente sono stati denunciati, sempre per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne tunisino, domiciliato a Perugia, e la convivente di 29 anni, nata in Romania, domiciliata a Perugia, entrambi già noti ai carabinieri.L'uomo, controllato in Via Settevalli, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti, complessivamente, 3 grammi di eroina.

Operazione contro lo spaccio di droga proveniente dalla Puglia. Eseguiti tre arresti dai carabinieri La successiva perquisizione eseguita all’interno del suo appartamento e alla convivente, ubicato sempre in zona Settevalli, ha permesso di recuperare un involucro contenente altri cinque grammi di eroina; una bustina contenente 1 grammo di hashish, una bilancia elettronica, altro materiale per il taglio e il confezionamento del narcotico e 956.40 euro, ritenuti frutto dello spaccio, nonchè tre telefoni cellulari.

Sgominata la banda che importava droga dal Pakistan in tutta Italia e anche in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.