Città di Castello, vince 50 mila euro con biglietto del Maxi miliardario

La Dea bendata, dopo aver toccato vari luoghi della provincia di Perugia si è fatta viva anche in Altotevere e più precisamente a Città di Castello, al bar tabaccheria Riosecco di Matteo Bartolini dove al gratta e vinci sono stati vinti 50 mila euro. Il fortunato, perchè nessuno si è voluto sbilanciare nel fornire l’identikit, ma di certo si sa che è un uomo che frequenta il bar, il quale ha chiesto un biglietto del Maxi miliardario e dopo aver grattato l’ultimo numero della serie è uscita fuori la scritta della vincita di 50 mila euro.

Gratta e vince 50 mila euro con un biglietto da 5 euro

Non gli cambierà la vita, ma sicuramente lo farà stare meglio. La madre del titolare del bar tabaccheria, che solitamente serve alla zona bar, non si sbilancia più di tanto, ma si lascia scappare “Noi abbiamo assunto la titolarità di questo locale da inizio anno e dopo qualche mese si è avuto questa importante vincita, la prendiamo come un positivo segno del destino e di poter portare fortuna. Certamente posso dire che ha vinto un uomo e che è un cliente. Nella giornata della vincita molti hanno voluto tentare la fortuna ed hanno acquistato altri biglietti del gratta e vinci, ma nessun altro ha vinto”. Il fortunato vincitore si è rifatto vivo? “No, ma ha fatto sapere che tornerà a trovarci”.

