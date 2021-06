Perugia, incidente stradale tra Capanne e Bagnaia: auto contro muro di una casa. Feriti gravi due giovani

16 giugno 2021 a

a

a

Perugia, incidente stradale intorno alle 2 della notte tra il 15 e il 16 giugno sulla strada tra Capanne e Bagnaia. Un'auto, dopo aver sbandato ha colpito il muro di cinta di una casa: a bordo c'erano due giovani, rimasti feriti in modo grave. Autista e passeggero sono stati infatti trasferiti in ospedale ricoverati in codice rosso.

Doppio incidente in scooter a Perugia: 16enne muore a Ponte D'Oddi, 33enne codice rosso in ospedale

L'autista è un ragazzo del '99 il passeggero è un suo coetaneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Perugia e il personale del 118. Solo lunedì 15 giugno, un altro grave incidente, dove ha perso la vita un ragazzo di 16 anni. Si trattava di Alessandro Rossi, giovane di Ponte D’Oddi. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Gemelli. Il ragazzo a bordo della sua moto ha perso il controllo del mezzo, è stato sbalzato via ed è andato a schiantarsi contro lo spigolo in pietra di una casa lungo la strada. Il casco, che si sarebbe sfilato nell’impatto, è stato ritrovato in mezzo alla strada. La moto si è andata a impattare contro alcuni secchi dell’immondizia. Questa la prima ricostruzione, stando agli accertamenti della polizia locale. Sono intervenuti in ambulanza i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’adolescente. Il sedicenne, stando a quanto risulta ai vigili urbani, stava rientrando nell’abitazione in cui viveva con i genitori dopo aver cenato a casa di parenti.

Motociclista perugino muore sull'A1. La moglie in terapia intensiva Andavano in vacanza a Ischia

I residenti hanno a più riprese segnalato la pericolosità della strada, sia per i dissesti sia per le pendenze. L’incidente è avvenuto una decina di metri da un dosso-dissuasore posto sulle strisce pedonali: stando ad alcuni abitanti della zona potrebbe aver contribuito a far perdere il controllo del mezzo al giovane. Proprio sull’alta velocità e la pericolosità di un tratto non distante tra San Marco e Cenerente un gruppo di residenti ha inviato una serie di esposti al Comune di Perugia.

Incidente stradale a Ferro di Cavallo: coinvolta un'auto con tre persone a bordo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.