Foligno, magliette dei calciatori all'asta per aiutare le famiglia in difficoltà

Gabriele Grimaldi 16 giugno 2021 a

a

a

All’asta magliette di sportivi per una buona causa: aiutare chi ha più bisogno. E’ l’idea che ha avuto un giovane di Foligno, Andrea Onori, 23 anni, unendo la sua passione per il calcio e lo sport in generale al desiderio di fare del bene del prossimo, in particolare a chi ha sofferto maggiormente le conseguenze provocate dalla pandemia.

Giovani in campo per ambiente e città, nasce l'associazione Api al centro

“Il progetto si chiama Sosteniamoci e riprende, come l’anno scorso, un’idea che hanno avuto i giocatori del Cagliari – spiega Onori – la differenza rispetto al 2020 è che quest’anno i fondi non saranno destinati all’ospedale di Foligno per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale, ma per l’acquisto di pacchi alimentari che poi consegnerò a persone e famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà a causa della pandemia, assicurandomi che siano persone che ne hanno davvero bisogno”.

Si spaccia per tecnico dei servizi idrici e invece è un ladro che svaligia case

Sono 13 le maglie che Andrea Onori ha raccolto e che metterà all’asta: quella di Stefano Giacomelli col Vicenza, quella della Salernitana neo promossa in serie A donata dal vice allenatore Riccardo Bocchini che è di Montefalco, una maglia del Carpi donata dalla società stessa, una maglia del Pescara donata dall’associazione Agape, la maglia dell’ex bomber del Foligno calcio Maurizio Peluso quando giocava nella serie A indiana con il Chennaiyn, la maglia dell’attuale capitano del Foligno calcio Filippo Fondi quando giocava in serie C nella stagione 2009-2010, una maglia del Foligno calcio ai tempi della Lega Pro donata da Roberto Sebastiani e Rino Ruiu del Foligno calcio store, la maglia dell’ex attaccante dei falchi Gabriele Zerbo, una maglia del Chieti donata da Riccardo Lucarino, una maglia di Peralta della Ternana, una maglia del centrocampista della Fiorentina Amrabat inviata dal folignate Simone Ottaviani (segretario generale del club viola), una maglia della Sir Safety Perugia e una maglia di Diego Falcinelli, quella della Stella Rossa.

L’asta partirà durerà tutta settimana e si svolge sulla piattaforma online eBay. Per maggiori informazioni è possibile contattare Andrea Onori al numero 3466392012.

Chiude storico alimentare di quartiere dopo 57 anni di attività

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.