Terni, volontari in campo al centro per i vaccini contro il Covid dell'istituto Casagrande

16 giugno 2021 a

a

a

In appena 48 ore all’appello lanciato dal Cesvol Umbria hanno risposto 13 volontari. Da martedì 15 giugno e fino al 31 luglio saranno impegnati al centro vaccinale “Casagrande” di Terni per prestare servizi gratuiti di accoglienza, accompagnamento e aiuto nella verifica della modulistica e della documentazione nella fase di accettazione dei vaccinandi. Nel corso della mattinata di martedì 15 giugno i primi sette volontari sono stati accolti dall’assessore al Welfare del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti, da Walter Giammari, referente della Protezione Civile del Comune di Terni, Stefano Federici, direttore del distretto di Terni dell’Usl Umbria 2 e Silvia Camillucci, coordinatrice del Centro servizi del volontariato. Da mercoledì 16 giugno garantiranno la presenza quotidiana in due turni al punto vaccinale “Casagrande”, principale hub della regione Umbria dove ogni giorno si eseguono 1.500 vaccinazioni contro il Covid.

Umbria, Spoleto e Pantalla non saranno più Covid hospital: resteranno 100 posti letto in tutta la regione per i positivi

“Un sentito grazie ai volontari che anche in questa occasione non hanno esitato e si sono subito messi a disposizione”, ha detto l’assessore, Cristiano Ceccotti, sottolineando la proficua collaborazione del Comune con il Cesvol anche in occasione della compilazione delle domande per i buoni spesa e per il progetto Banca del Tempo. Il nuovo punto vaccinale territoriale antiCovid della città di Terni era stato inaugurato dall'Usl il 24 aprile scorso nella palestra dell'Istituto "Casagrande" in piazzale Bosco, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Umbria, scatta il piano porta a porta per immunizzare oltre ottomila anziani no vax

Le vaccinazioni da quella data vengono eseguite esclusivamente nella nuova postazione vaccinale dell'azienda sanitaria, che ha preso il posto di quella situata nella sede centrale di viale Bramante. Con l'apertura della nuova struttura, facilmente raggiungibile, dotata di ampio parcheggio e spazi interni che possono accogliere, sette giorni su sette, dieci team vaccinali, è stato possibile aumentare notevolmente la somministrazione dei vaccini alla popolazione. Si è così passati dalle 500 dosi giornaliere, somministrate dai tre team vaccinali in viale Bramante, agli oltre 1.500 vaccinati al giorno nella nuova postazione dell'Usl.

Vaccini contro il Covid per 2.600 lavoratori delle Acciaierie. Previste 2.600 dosi dal mese di giugno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.