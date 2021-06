Umbria, Città della Pieve: studentessa dell'istituto Italo Calvino al Festival del Cinema di Venezia

Gabriele Burini 16 giugno 2021 a

Studentessa umbra al Festival del cinema di Venezia. Per il terzo anno consecutivo, l’istituto Italo Calvino di Città della Pieve si classifica al primo posto in Umbria nel progetto David giovani. L’Agis scuola ha infatti comunicato il suo verdetto, e la scuola vincitrice per la regione è ancora una volta l’istituto pievese.

“Per il terzo anno consecutivo, prima classificata è una nostra studentessa – fanno sapere dalla scuola – Quest’anno si tratta di Matilde Neri, della classe VA del liceo scientifico”. E’ dal 2004 che la giuria dell'Accademia del cinema italiano ha preso ad assegnare, insieme ai premi maggiori del David di Donatello, anche un premio David giovani che viene decretato da una giuria di oltre mille studenti delle scuole superiori raccolti nelle giurie locali che si formano in ogni parte d’Italia. Gli studenti del Calvino fanno parte di quella che fa capo al cinema Caporali di Castiglione del Lago, una delle prime a costituirsi. La professoressa Lucia Annunziata, che dal 2006 è la referente del progetto, non nasconde la soddisfazione. “E’ la quinta volta che conquistiamo il primo posto e mandiamo un nostro studente al Festival di Venezia – esulta la docente del Calvino – In altre quattro occasioni ci siamo classificati al secondo posto, ottenendo la partecipazione al Campus cinema scuola giovani di Roma. Stavolta la gioia è ancora più grande: il progetto è uno dei pochi che siamo riusciti a portare avanti in un anno difficilissimo”.

Matilde Neri ha vinto con una recensione su "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino e parteciperà, in qualità di ospite dell'Agiscuola, insieme agli altri studenti primi classificati di tutte le regioni d'Italia, alla 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che prenderà il via il primo settembre. La giuria del Calvino nel marzo scorso ha selezionato i migliori lavori e li ha inviati a Roma: in lizza c’erano anche Barbara Gallinella della VC con “La vita davanti a sé” di Ponti, Agnese Graziani della classe VA con Lacci di Luchetti e Giulia Marzuoli della classe VA, anche lei con un lavoro sul film di Muccino.

