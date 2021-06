Umbria, le sagre non si arrendono. Gli organizzatori: "No a restrizioni"

15 giugno 2021 a

Le sagre umbre non mollano la presa. Ieri il presidente del circolo Arci Sant’Egidio, Elio Censi, ha inviato una lettera aperta alla governatrice Donatella Tesei, all’assessore regionale Michele Fioroni e al sindaco di Perugia, Andrea Romizi per sollecitare un incontro e ridefinire la situazione. L’attacco, neanche troppo velato, è alla Fipe, l’associazione dei pubblici esercizi, i cui rappresentanti nella giornata di lunedì hanno avuto un breve colloquio con l’assessore Fioroni. “Niente di definito - si affretta a precisare il presidente Romano Cardinali - l’assessore ha detto che la questione verrà affrontata in giunta e che poi si vedrà”. Ma le sagre si sentono sotto assedio. “Appare evidente - evidenzia Censi - che l’intendimento della Fipe è quello di far apparire gli organizzatori delle sagre come dediti a incassare proventi onde destinarli a non precisati fini”. E allora, calcolatrice alla mano, l’associazione che per oltre quaranta anni ha organizzato la sagra della torta al testo cotta sotto la cenere (che si è fregiata anche del riconoscimento di sagra eccellente dell’Umbria) fa qualche conto elencando, in percentuale, le destinazioni dei proventi riferiti alla edizione 2019 della sagra. Dato 100 il valore delle entrate si hanno le seguenti destinazioni: noleggio strutture, affitto cucina e addetti alla sicurezza 6%; fornitori 36%; spese tipografiche e di pubblicità 5%; disck jokey e orchestre 16,50%, spese generali 15,5%. Utile 21%. “Questo dimostra che le sagre oltre che essere un esempio di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici sono un motore di incentivo delle attività economiche - spiega Censi - Tanto più che l’intero ricavo netto della sagra viene reinvestito per le attività culturali, sportive, sociali e aggregative del proprio territorio oltre che per la gestione e manutenzione delle aree verdi e degli im I rappresentanti del circolo Sant’Egidio chiede che, in considerazione della ripresa di tutte le attività, nessun limite alla vigente normativa possa essere posto alla organizzazione delle sagre in Umbria. Il presidente della Fipe Umbria non è chiaramente d’accordo. “Pur riconoscendo l’alto valore delle sagre anche dal punto di vista sociale e aggregativo, non possiamo che evidenziare le difficoltà che in questo momento le imprese stanno attraversando dopo tanti mesi di chiusura - evidenzia Romano Cardinali - Non siamo contrari alle sagre, al contrario. Negli anni Ottanta, quando per lo svolgimento in piazza era obbligatoria la licenza, io stesso ho dato in prestito al mia alla Proloco di Ponte San Giovanni affinché lo svolgimento della sagra fosse garantito. Però adesso le cose sono cambiate e una disparità di trattamento non può essere tollerata. Dunque, ben vengano le sagre ma se a queste vengono applicati gli stessi trattamenti previsti per i ristoranti dal punto di vista lavorativo, igienico, fiscale”. Intanto - stando all’ultimo aggiornamento del calendario regionale- sono salite a ventuno le manifestazioni iscritte. La prima inizia il 25 giugno a Pozzuolo di Castiglione del Lago, è la festa in onore dei santi Pietro e Paolo. Durata quattro giorni.

