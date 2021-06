Doppio incidente in scooter a Perugia: 16enne muore a Ponte D'Oddi, 33enne codice rosso in ospedale

Antonini Alessandro 15 giugno 2021 a

a

a

E' morto schiantandosi con lo scooter, a 16 anni. E' avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Ponte D'Oddi, a Perugia. In base ai primi accertamenti R.A., perugino, classe 2005 nella tarda serata avrebbe perso il controllo dello scooter.

Scontro tra moto e auto, morto uomo di Perugia. Grave la compagna. Dramma poco dopo Magliano

Da lì l'incidente, con esito mortale. Sul posto gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 - che non hanno potuto che constatare il decesso - e i vigili del fuoco. Accertamenti sono condotti dal pm di turno, Massimo Casucci. Gli agenti della polizia locale stanno compiendo verifiche sulle ultime ore del minorenne. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Motociclista perugino muore sull'A1. La moglie in terapia intensiva Andavano in vacanza a Ischia

Un altro incidente si è verificato in via XIV Settembre: un 33enne perugino, sempre a bordo di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo. E' grave. E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Incidente stradale a Ferro di Cavallo: coinvolta un'auto con tre persone a bordo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.