Perugia, gratta e vince 50 mila euro con un biglietto Numerissimi da 5 euro a San Sisto

C’è aria di festa a Perugia, a Giornalandia di San Sisto, l’edicola in viale Giovan Battista Pergolesi dove si possono acquistare vari tipi di "gratta e vinci". Un avventore lunedì 14 giugno ha vinto 50 mila euro con un biglietto da 5 euro del nuovo gioco Numerissimi.

“Una novità che il nostro cliente ha voluto provare, un acquisto di impulso come tanti che ha portato a un premio strepitoso. Qui siamo davvero felici. Penso che tutti noi avremo bisogno di una vincita così per risollevarci dalle restrizioni subite in questi mesi”. A raccontare quanto è accaduto è Stefania Valloni, titolare dell’edicola insieme al marito Luca Sisani. “Sono tredici anni che abbiamo questa attività - racconta Valloni - e qualche vincita l’abbiamo vista ma non più di 10 mila euro questa volta è stata un record qui a Giornalandia”. Così la fotocopia del biglietto vincente fa bella mostra all’ingresso del negozio. Bocche cucite sul fortunato vincitore “non possiamo dire niente di più”, commentano i titolari.

Questi giorni Perugia sembra proprio baciata dalla fortuna: quattro le vincite in meno di dieci giorni per un totale di 700 mila euro. La più ingente è stata registrata alla tabaccheria di Andrea Mencarelli in corso Vannucci, a un passo dall’ingresso di palazzo dei Priori: 500 mila euro realizzati con un Gratta e Vinci il 7 giugno scorso. Qualche giorno prima, sempre a San Sisto, il 5 di questo mese, alla tabaccheria Regina sono stati vinti 100 mila euro con un tagliando di tipo “Nuovo 100 X”. E anche in quel caso il titolare ha voluto appendere una copia del biglietto vincente con il numero fortunato, il 19, e pubblicato una foto nella pagina Facebook. Di seguito, il 10 giugno, in via della Pallotta 2 c’è stata la terza vincita: 50 mila euro realizzati nella tabaccheria ricevitoria di Marco Siena. Il cliente, giocatore abituale, aveva acquisto un Gratta e Vinci.

