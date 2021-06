Terni, Treofan: a sorpresa arrivano i macchinari da Battipaglia, come da accordi di un anno fa

15 giugno 2021 a

La Jindal ha trasferito dallo stabilimento di Battipaglia alla Treofan di Terni una taglierina e un forno per la pulizia dei filtri di estrusione.

Il trasferimento faceva parte dell’accordo di agosto 2020, al Mise, che comprendeva anche i componenti necessari per i fluff silos ed altre iniziative utili a riprendere l'attività lavorativa e il rilancio delle produzioni, dopo il blocco delle portinerie.

Accordo nella notte azienda-sindacati sul futuro della Treofan

Come si è conclusa la vertenza è noto: sono arrivate le lettere di licenziamento. Soltanto con l’arrivo dell’advisor e l’acquisizione del sito di piazzale Donegani si conoscerà dal nuovo acquirente il piano industriale.

Il fatto che siano stati trasferiti i macchinari può far pensare che ci sia qualche soggetto interessato alla reindustrializzazione del sito.

I lavoratori non mollano, continuano per l’intera settimana, weekend compresi, il presidio davanti alla portineria centrale di piazzale Donegani. Intanto a fine giugno 2021 sarà anticipata, per i lavoratori che ne hanno fatto richiesta, una piccola parte del Tfr rimasto in azienda.

Lo ha comunicato il liquidatore, Filippo Varazi, alle parti sociali. Nella busta paga di maggio 2021, invece, come aveva promesso lo stesso Varazi, sono state liquidate la tredicesima e quattordicesima, un brodino, in attesa del pagamento della cassa integrazione straordinaria.

I lavoratori della Treofan vedono i primi soldi: circa mille euro di tredicesima e quattordicesima

Il decreto che garantisce 12 mesi di cigs per reindustrializzazione di Treofan è stato firmato dal Ministero del Lavoro il 10 maggio ed oggi la pratica è in mano all’Inps, che dovrebbe mettere in pagamento l'ammortizzatore sociale dopo circa 3 mesi, tempi non brevi, che stanno mettendo in difficoltà i bilanci familiari delle maestranze del sito del polo chimico della Polymer.

Per giungere alla firma del decreto sono state necessarie diverse settimane e come ha sostenuto la vice ministro del Mise, Alessandra Todde, la “firma arriva a seguito di un lungo lavoro portato avanti nell’ultimo anno e, grazie anche alla tempestività del Ministero del Lavoro, ci permetterà di cominciare a parlare di nuove prospettive per il sito umbro”.

Varazi non ha fatto ancora conoscere l’advisor, un ritardo che preoccupa, non poco, lavoratori e sindacato, in quanto elemento fondamentale per la ricerca di players, per avviare la fase della ricerca di una continuità produttiva in linea con quanto definito negli accordi tra le organizzazioni sindacali e l’azienda.

Annunciata la nomina di un advisor per la reindustrializzazione della Treofan

