Terni, traffico internazionale di eroina e cocaina: sgominata la banda che importava droga dal Pakistan

15 giugno 2021 a

a

a

Solidi legami con la piazza ternana ed in particolare con i dieci soggetti già arrestati nel settembre del 2020 a seguito delle indagini condotte dalla squadra Mobile di Terni, con il coordinamento della Dda di Perugia.

L’operazione era stata ribattezzata “Alì Park” ed ora i finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Ancona, hanno chiuso il cerchio. Con altri cinque arresti - quattro dei quali già eseguiti - relativi ai presunti capi dell'organizzazione criminale in grado di movimentare centinaia di migliaia di euro di droga - in particolare eroina - fra il Pakistan e l'Europa.

Alì Park, cinque condanne per spaccio di droga. Assolto l'unico italiano della banda scoperta dalla polizia

Decisiva, anche in questo caso, la collaborazione fornita dalla polizia di Stato ternana, il cui prezioso lavoro investigativo ha consentito ai militari marchigiani di individuare i vertici del gruppo, portando a 29 il totale degli arresti eseguiti nell'ambito di 'Alì Park', con ben 44 kg e 300 gr. di cocaina sequestrati per un valore di mercato stimato in circa 3 milioni di euro. Una struttura decisamente ramificata, quella portata alla luce in diverse parti d'Italia, che a Terni poteva contare su una base logistica presso un money-transfer.

Il gruppo riceveva la sostanza stupefacente dal Pakistan in maggior misura per via aerea: in alcune occasioni veniva trasportata in forma solida come plastica o gomma per il rivestimento delle valigie. Quindi una volta giunta a destinazione, l’eroina veniva sottoposta ad una procedura chimica per riacquisire la consistenza originale.

In libertà due dei dieci arrestati dell'operazione antidroga Alì Park

Nel corso delle attività d'indagine sono stati denunciati complessivamente 36 soggetti, 25 dei quali tratti in arresto in flagranza di reato e 5 destinatari di ordinanza custodia cautelare. L'inchiesta, avviata dalla procura di Terni, ha preso le mosse dal fermo di indiziato di delitto - per la violazione della normativa sugli stupefacenti - nel marzo 2019, a Ventimiglia, di un 41enne marocchino residente a Terni e che, sottoposto a misura, stava fuggendo all'estero.

L'attività è poi proseguita con il coordinamento della procura di Perugia e con il supporto del Servizio centrale operativo, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della polizia scientifica.

Traffico di eroina dal Pakistan: chieste nove condanne per l'operazione Alì Park

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.