Terni, bando del Comune per uscieri e custodi

Il Comune di Terni cerca uscieri e custodi. L’appalto da base d'asta è di 89.411,50 euro ed è per un periodo di 17 mesi, che va dal primo agosto di quest'anno fino al 31 dicembre del 2022. Tutto questo lo prevede il bando di gara pubblicato nei giorni scorsi dal Comune.

L'appalto ha per oggetto il servizio di portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza da svolgersi mediante la presenza di addetti presso la sede comunale di palazzo Spada. Il servizio consisterà nel garantire la presenza nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 e 30 alle 20; il sabato e la domenica in caso di apertura del palazzo in seguito a particolari necessità o occorrenze (ad esempio celebrazioni di matrimoni, consultazioni elettorali, organizzazione di eventi); nel caso di svolgimento del consiglio comunale (normalmente una volta alla settimana) fino all’orario di conclusione dello stesso. Tra i vari servizi richiesti all'aggiudicatario ci sono quelli di corretta osservanza delle modalità di utilizzo della struttura e delle attrezzature; svolgere attività di assistenza del pubblico con particolare riguardo alle persone disabili; provvedere all’allestimento e ripristino delle sale compresa la collocazione e accensione e spegnimento di pc portatili e videoproiettori e lo spostamento di sedie e suppellettili.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire che sia presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l’inizio del servizio in accordo con l’ente; sia dotato, a spese dell’aggiudicatario, sempre di apposita divisa (estiva e invernale) e tessera di riconoscimento; sia di assoluta fiducia e provata riservatezza; tenga sempre un comportamento corretto ed educato; segnali subito al proprio referente o al committente eventuali anomalie. Un bando riservato a società e imprese e non un concorso o selezione pubblica nel senso classico del termine.

