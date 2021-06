Umbria, strada provinciale chiusa: ecco i percorsi alternativi

14 giugno 2021 a

Da oggi, lunedì 14 giugno 2021, novità rilevanti per la viabilità in Valnerina: il traffico proveniente da Spoleto e diretto verso Monteleone di Spoleto dovrà proseguire in direzione Norcia fino a Borgo Cerreto, svoltare a destra in direzione Monteleone-Leonessa-Poggiodomo e proseguire sulla SP470 (Rocchetta-Poggiodomo) fino a raggiungere Monteleone di Spoleto.

Il traffico proveniente da Norcia-Ascoli Piceno dovrà invece svoltare a sinistra in località Serravalle, percorrere la strada statale 471 in direzione Cascia-Leonessa fino a raggiungere Monteleone di Spoleto.

E’ stata infatti temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada provinciale 471 tra le località Caso e Gavelli nel comune di Sant’Anatolia di Narco per consentire in sicurezza i lavori di ripristino della stabilità dei versanti rocciosi, che comprendono attività di distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti.

L’Anas che esegue i lavori in qualità di soggetto attuatore del piano di ripristino delle strade danneggiate dal sisma ha disposto l’incremento dei turni di lavoro, compresi i giorni prefestivi e festivi, in modo da completare le attività entro fine giugno in anticipo rispetto ai tempi previsti (12 luglio).

La strada entro dicembre sarà completata anche negli altri tratti per il completo ripristino. In questo caso i lavori saranno effettuati limitatamente ai giorni feriali dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Nelle fasce orarie non interessate all’attività e nei giorni festivi e prefestivi la circolazione sarà consentita a senso unico alternato regolato da semaforo. Ovviamente i disagi vanno messi in conto anche se i tempi sono sostanzialmente abbastanza stretti anche per contenerli al massimo.

