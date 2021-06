Terni, ora si arriva a Milano in 3 ore e 40 minuti grazie alla fermata del Frecciarossa ad Orte

14 giugno 2021 a

a

a

Da domenica 13 giugno 2021 l’Umbria, grazie ad Orte, è più vicina a Firenze, Bologna, Milano, Torino e all’Europa.

Il primo Frecciarossa 1000, il numero 9506, è arrivato (ore 6,41) e ripartito (alle 6,43) in perfetto orario dal secondo binario della stazione di Orte, presente un folto plotone di autorità della provincia di Viterbo ma anche di quella di Terni, in primis l’onorevole di Forza Italia, Raffaele Nevi, e la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace, che insieme all’altro esponente dei meloniani ternani, Alfredo De Sio, è salita sul treno ed è arrivata fino a Firenze. Nevi è arrivato addirittura a Milano, annunciando trionfante: “In tre ore!” (da Orte ndr).

Annuncio delle Ferrovie: "L'alta velocità fermerà ad Orte". Esulta anche l'Umbria

All’interno della galleria di interconnessione prima della stazione di Orte, il Frecciarossa ha lasciato i binari veloci per immettersi sulla deviazione per la linea tradizionale proveniente da Roma. Stessa cosa è avvenuta al bivio Orte nord, dove è rientrato sulla linea dell’Alta velocità lasciando i binari lenti. Rallentamenti che fanno perdere dei minuti ma che poi saranno recuperati lungo il percorso.

L’arrivo a Milano Centrale è alle ore 9,50, per poi proseguire per Torino Porta Nuova con arrivo alle 11,03. Effettua anche fermate intermedie a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia Av. e Milano Rogoredo.

Il viaggio di ritorno con partenza da Milano Centrale alle ore 19,10, con le stesse fermate intermedie, arriva ad Orte alle ore 22,20. Il Frecciarossa fermerà a Orte tutti i giorni, domenica compresa. Sia all’andata che al ritorno. Il costo del biglietto all’andata è di 89 euro, idem per il ritorno. Tuttavia i prezzi potrebbero subire delle variazioni in base alle disponibilità.

Per quanto riguarda invece Terni e Spoleto, con il supporto di Trenitalia, la Regione Umbria ha predisposto una rimodulazione dei servizi regionali, per ottimizzare le sinergie con la nuova fermata dell’alta velocità. In particolare, anticipando di circa 10’ il Regionale Veloce 4151, si ottiene, nei giorni lavorativi, una soluzione di viaggio Terni–Milano C.le in 3h 40’, che migliora ulteriormente e sensibilmente la soluzione in 4h 30’ già attivata dalla scorsa estate con corrispondenza a Roma Termini.

"Un sogno diventato realtà". Il primo Freccia Rossa alla stazione di Orte | Foto | Video

Migliora sensibilmente anche il collegamento Spoleto-Milano C.le in 4h 10’ (p.5.40 a.9.50), invece dell’attuale tempo di viaggio di 5 h 20’. Per il rientro serale, è previsto un servizio di bus sostitutivo in partenza da Orte alle ore 22:30 per Terni, stazione di piazza Dante - con arrivo a alle 23:10 e Spoleto – con arrivo alle 23:40. Soluzione di viaggio Milano – Terni in 4 ore, Milano-Spoleto in 4 ore e mezza.

“Oggi è una data storica per tutto il comprensorio ternano, viterbese e reatino – ha commentato Raffaele Nevi –. Aspettavamo da tanto tempo questo momento. Finalmente si corona un sogno a cui ho creduto sin dall'inizio e che mi ha visto impegnato in prima linea sia nell'assemblea legislativa dell'Umbria sia in Parlamento, sempre con il sostegno e la collaborazione di tutta Forza Italia che ha sposato in pieno e da subito l'iniziativa. Come non pensare al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al senatore Maurizio Gasparri, al senatore Francesco Battistoni, l’on. Alessandro Battilocchio, il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, il coordinamento comunale e provinciale di Forza Italia Terni e gli amici di Rieti, con il capogruppo di Forza Italia, Fabio Nobili”.

Dal mese di giugno la nuova fermata del Frecciarossa. E il nord Italia sarà ancora più vicino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.