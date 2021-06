Nasce Il Treno della Dolce Vita, nel menù stellato di Cracco anche i vini della Cantina Castello di Solfagnano

13 giugno 2021 a

a

a

Un treno di lusso e un menù stellato in cui l'Umbria è protagonista. Presentato oggi a Roma, da Arsenale Spa società attiva nell'hospitality di lusso in collaborazione con Trenitalia, Il Treno della Dolce Vita e il viaggio inaugurale, martedì 15 giugno 2021, con il menù esclusivo firmato dallo chef Carlo Cracco. In prima fila anche i vini, bianchi e rossi, della Cantina Castello di Solfagnano.



Partirà da Roma alla volta di Civitavecchia, il primo progetto di turismo su rotaia con un’offerta luxury che oggi ha iniziato simbolicamente il suo corso - alla presenza di ministri e istituzioni - che lo porterà, da gennaio 2023 con la realizzazione di 5 treni premium, verso le bellezze più nascoste dell’Italia: 16mila km su rotaia, da Nord a Sud, in compagnia dell’atmosfera della “dolce vita” romana degli anni Sessanta. Esperienze di viaggio uniche al mondo a bordo di carrozze di lusso per raggiungere tanto le zone turistiche più rinomate, quanto quelle meno servite e frequentate. Tutto con il massimo comfort, servizi esclusivi e secondo i più alti standard qualitativi.

Non poteva quindi mancare un menu eccezionale pensato e realizzato per l’occasione inaugurale da uno chef di fama mondiale come Carlo Cracco, che nel suo percorso di formazione e professionalità, ebbe l’occasione di girare in lungo e in largo l’Italia e non solo, fino a conquistare in breve tempo la prestigiosa stella Michelin, e conosciuto anche per la sua esperienza di giudice a MasterChef. Nel menù pensato per soddisfare i palati più fini, tra sfogliatine al pomodoro, tartellette, baccalà, crostacei, vitello tonnato, insalata russa caramellata e dolci, anche i vini dell'Umbria con i bianchi e i rossi firmati da Castello di Solfagnano che fanno riferimento alla struttura di lusso immersa nel cuore verde d’Italia a pochi chilometri da Assisi e che produce anche altre prelibatezze come miele, zafferano e olio extra vergine d’oliva.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.