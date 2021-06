Covid in Umbria, già vaccinato un terzo degli over 40 ma restano fuori 24.500 ultra 50enni

Alessandro Antonini 13 giugno 2021 a

a

a

Sono scattati gli appuntamenti per gli oltre 47mila cinquantenni (fascia 50-59) anni che ancora mancano all’appello in Umbria per la prima dose. Infatti stando ai dati ministeriali di ieri (ore 17:09) la quota di coloro che hanno ricevuto la prima iniezione è il 65,48%, su una platea di 136.338 persone. La Regione giovedì ha annunciato che avrebbe concluso questa fascia di età entro la giornata di oggi, naturalmente facendo riferimento a coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale. Così non sarà. Visto che la media di vaccinazione degli ultimi giorni è di 7.500 dosi al giorno, fossero anche tutti per i 50-59, ne resterebbero comunque fuori 24.500. Per i quali, in tutto o in parte, non è ancora arrivata l’adesione oppure, rientrano tra i vari casi non vaccinabili.

Umbria, mano morbida della Regione con i 5.000 sanitari no vax: zero sospensioni

Ma i tempi variano anche in base ai territori: Perugia ad esempio è indietro rispetto agli altri di circa duemila dosi. In alcune zone invece sono già iniziate le prime somministrazioni anche per i quarantenni (40-49). Si va al ritmo di duemila al giorno. Insieme a quelli già immunizzati perché familiari dei fragili o parte delle prime categorie, tipo avvocati e forze dell’ordine, siamo a quota 41.120 su 123.733. Esattamente un terzo (33,23%). Intanto il commissario straordinario Massimo D’Angelo,ha trasmesso a tutti i direttori dei distretti sanitari la circolare emanata del ministero, con il parere del Cts che sospende la somministrazione di AstraZeneca agli under 60 anche per la seconda dose.

Umbria, scatta il piano porta a porta per immunizzare oltre ottomila anziani no vax

“Per i cittadini sotto i 60 anni che hanno già ricevuto la prima dose con vaccino Astrazeneca il ciclo sarà completato con Pfizer o Moderna entro 8-12 settimane”, fa sapere D’Angelo. A partire da ieri gli uffici regionali hanno avviato la riprogrammazione degli appuntamenti in modo da recuperare entro venerdì prossimo quelli rimandati venerdì scorso, mentre gli appuntamenti della prossima settimana saranno mantenuti. Ci non si presenterà sarà richiamato con sms.

Umbria, la Regione blocca i richiami AstraZeneca per gli under 60 in attesa del parere del Cts

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.