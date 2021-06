Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 2.9 tra Assisi e Valfabbrica

12 giugno 2021 a

a

a

Terremoto in Umbria alle ore 7.17 di sabato 12 giugno. I sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 2.9 tra Assisi e Valfabbrica, 4 km a nord di Assisi. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è verificata in una zona montana del territorio, nel settore appenninico. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione della zona, ma non si registra alcun tipo di danno. Nei giorni scorsi altre scosse di potenza leggermente inferiore (la maggiore di magnitudo 2.4) sono state registrate anche a Gubbio.

Terremoto in Croazia, magnitudo 4.7: auto danneggiate. Scossa avvertita anche in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.