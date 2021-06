Terni, giunta comunale: Latini pensa a un altro leghista per sostituire il dimissionario Bordoni

12 giugno 2021 a

Esce un leghista ed entra un leghista - in pole position Federico Cini, considerata figura in grande ascesa del Carroccio a Terni - con l’ipotesi dell’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, che possa andare a ricoprire il ruolo di vicesindaco.

Questa la linea che il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha espresso alla maggioranza “allargata” (erano presenti anche i rappresentanti regionali dei partiti) durante le tre ore di riunione andate in scena nel pomeriggio di venerdì 11 giugno 2021 al primo piano della sede comunale di Palazzo Spada. Riunione che era stata convocata per fare il punto sul nuovo assetto dell’esecutivo, dopo le dimissioni per motivi personali dell’assessore leghista all’urbanistica, Leonardo Bordoni.

Al tavolo erano presenti i capigruppo di maggioranza e gli esponenti regionali dei partiti, tra i quali Franco Zaffini per Fratelli d’Italia, Raffaele Nevi di Forza Italia e Nilo Arcudi per Alleanza Civica.

Il piano proposto dal primo cittadino punta dunque alla politica: Latini pare aver abbandonato l’idea di ridistribuire le deleghe di Bordoni agli attuali componenti la sua giunta o di affidarle a un tecnico. La soluzione prospettata dal sindaco è quindi quella di rimpiazzare un esponente del Carroccio con un altro assessore dello stesso partito.

Linea che fin qui accontenterebbe la parte politica leghista, non certo quella di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi ha chiesto espressamente un posto in giunta per il capogruppo comunale, Maurizio Cecconelli. Se in un primo momento le ipotesi volevano il sindaco pronto ad accontentare entrambi i partiti, ecco invece che il primo cittadino ha proposto Benedetta Salvati per l’incarico di vicesindaco, attualmente affidato ad Andrea Giuli.

Niente poltrona in giunta per Fratelli d’Italia dunque e neanche per Terni Civica: il gruppo da tempo spinge per un posto in giunta e nelle prossime ore potrebbe convocare una riunione per decidere di abbandonare la maggioranza di governo a Palazzo Spada, rappresentata dal consigliere Michele Rossi. Il sindaco si è preso una settimana per chiudere il cerchio e ufficializzare le scelte.

