Motociclista perugino muore sull'A1. La moglie in terapia intensiva Andavano in vacanza a Ischia

Stavano andando in vacanza a Ischia. Giorni di tranquillità dopo un anno difficile per tutti. Erano in sella alla moto. Purtroppo però, per cause in corso di accertamento, la moto ha sbandato. Erano arrivati all’altezza di Magliano Sabina.

Incidente stradale all'alba: morto un uomo di 57 anni



E per l’uomo, un 60enne perugino, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La moglie invece è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso. Dopo essere stata stabilizzata è stata ricoverata in terapia intensiva, con riserva di prognosi. Strazio a Perugia per la terribile notizia. Secondo quanto rende noto Anas, l’incidente di è verificato nello specifico, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, in direzione Roma. Il sinistro in cui è rimasta coinvolta la moto, si è verificato all'altezza del chilometro 509 dell'autostrada del Sole. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al fine di consentire gli accertamenti e le operazioni di soccorso sono state attuate delle limitazioni al traffico con la circolazione deviata temporaneamente su tre corsie in direzione della Capitale e due verso Firenze.

Rallentamenti inevitabili alla circolazione che hanno fatto registrare due chilometri di coda in direzione Sud e 7 in direzione Nord.

