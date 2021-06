Città di Castello, alberghi pieni grazie a Only wine

Paolo Puletti 11 giugno 2021 a

a

a

La loggia di palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello ha fatto da luogo ideale per l’anteprima di Only wine 2021, che ne rappresenta le settima edizione, dopo lo stop 2020, di una manifestazione dedicata al vino e alla giovani cantine italiane, che non ha eguali nel panorama nazionale.

Agricoltura, Ismea: "Uve da vino con 1,97 mld sono prodotto più assicurato"

Nel mentre il patron Andrea Castellani dava il via alla presentazione alla stampa, nell’ampio parco, le squadre di operai erano intenti al montaggio del villaggio del vino e dei vinicultori facendo così immaginare la magnifica location dedicata ai giovani produttori del vino, che finalmente potranno avere il contatto diretto con il pubblico di consumatori e presentare il meglio di quanto contenuto nelle loro cantine. Il via alle settima edizione di Only wine lo ha dato l’assessore alle Politiche agricole della regione Umbria, Roberto Morroni che ha espresso la sua soddisfazione per “Only wine che rappresenta la prima manifestazione in presenza di questo tipo in Italia, perché il settore agricolo e soprattutto quello del vino ne hanno bisogno e se lo meritano. Inoltre Only wine è stata, sin dalla sua prima edizione, una grande vetrina e sono certo che quella del 19 e 20 prossimo decreterà la ripartenza del settore al meglio”.

Turismo: Borgo DiVino, da Puglia a Lazio tour in 5 tappe per conoscere eccellenza vini

Andrea Castellani ha riavvolto il film, rimarcando l’amarezza per quanto accaduto nel 2020, e poi sottolineando il coraggio avuto per far partire questa edizione, quando non ci credeva nessuno. E’ stata una corsa contro il tempo per realizzare quello che per tutti è un sogno. Lo si deve soprattutto alle 80 cantine che provengono da tutte le regioni italiane che, con entusiasmo, hanno detto sì all’invito e adesso non vedono l’ora di presentare i loro prodotti. Castellani ha ricordato che sono in vendita già i ticket a prezzo speciale di 20 euro, senza limite di consumazione e che ci saranno anche delle piacevoli sorprese. E già c'è una certezza: alberghi pieni nel weekend di Only wine.

Caprai in tv: "Gli stagionali? Più comodo stare a casa con il reddito di cittadinanza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.