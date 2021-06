Terni, aggredita e rapinata un'anziana sul pianerottolo mentre rientra a casa in via Turati

09 giugno 2021 a

E’ entrata nel portone ed ha salito le scale, come fa abitualmente, fino ad arrivare sul suo pianerottolo, proprio davanti alla porta di casa. Non appena però ha messo le mani della borsa per prendere le chiavi ha sentito un forte strattone e ha visto un uomo che le ha strappato di mano la stessa borsetta.

L’episodio criminoso è avvenuto a Terni, nella giornata di lunedì 7 giugno 2021, e protagonista della disavventura è stata una donna di 73 anni. La signora, a seguito della vigorosa strattonata, ha perso l’equilibrio ed è finita per terra, fortunatamente senza riportare conseguenze serie dalla caduta.

Il rapinatore ha aperto la borsetta dell’anziana, si è impossessato del portafogli e poi è fuggito, gettando mentre correva via la stessa borsa in terra. La 73enne, impaurita e dolorante, ha subito chiamato aiuto e sul posto – una palazzina di via Turati – è intervenuta una pattuglia della squadra Volante. Gli agenti hanno raccolto la prima testimonianza della donna ed hanno immediatamente iniziato le ricerche del fuggitivo, senza però trovare riscontri immediati.

Sempre secondo la testimonianza della donna, il malvivente era piuttosto corpulento e indossava un cappello con la visiera, oltre alla mascherina d’ordinanza in questo periodo. Le indagini per rintracciare il bandito vedono ora impegnati gli investigatori della squadra mobile.

A maggio 2021, quindi giusto un mese fa, un episodio analogo si era verificato a San Giovanni, una domenica pomeriggio, nei pressi di una palazzina di via Lituprando. Era, per l’esattezza, il 9 maggio 2021 quando ad un’altra anziana, di 90 anni, era stato strappato il portafogli appena estratto dalla borsa. In quel caso la polizia aveva rintracciato in un paio di giorni gli autori, peraltro due minorenni, che erano stati denunciati. L’estate 2020, invece, si erano registrati un paio di scippi, a breve distanza l’uno dall’altro, da parte di un uomo in sella ad una bicicletta.

