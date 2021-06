Terni, violenza su ragazza di 17 anni. Trovato l'aggressore. Il pm pronto a sentire la vittima

Antonio Mosca 08 giugno 2021 a

A Terni i carabinieri hanno identificato l’uomo che nella notte notte di sabato 5 giugno ha aggredito una ragazza di 17 anni in pieno centro tentando di violentarla. Il cerchio ha iniziato a stringersi dopo gli interrogatori in caserma da parte dei carabinieri. Testimonianze incrociate con i filmati delle telecamere di sicurezza che mostrano inequivocabilmente la scena della violenza in una traversa poco illuminata di via Fratini. Dieci gli amici della studentessa sentiti dai militari dell’Arma che indagano con il coordinamento del sostituto procuratore Matthias Viggiano. Sono gli stessi giovani con cui la 17enne aveva cenato in piazza dell’Olmo.

Poi, dopo una telefonata, si era allontanata e mezz’ora più tardi gli amici l’avevano ritrovata sconvolta e in lacrime in via Cavour. Sono stati sentiti anche alcuni passanti che avevano visto la ragazza nei pressi del luogo dell’aggressione. L’attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando su un immigrato indiano, regolarmente residente in città. Un uomo che, a quanto pare, la ragazza aveva conosciuto in modo occasionale. Probabilmente lo stesso con cui ha parlato al cellulare prima di lasciare gli amici in un locale della movida ternana.

Grande importanza viene assegnata all’interrogatorio della vittima che, dopo essere stata visitata e medicata in ospedale, è tornata a casa, ma è ancora sotto choc. Mercoledì 9 giugno la giovane sarà sentita dal pm con le modalità dell’interrogatorio protetto trattandosi di una minorenne e vista la delicatezza del caso su cui si sta indagando. In Procura è stato aperto un fascicolo per violenza sessuale ed è stato attivato il codice rosso come è di prassi in questi casi. Ma si tratta di un reato che prevede fattispecie diverse, tra cui le molestie e i palpeggiamenti, come sarebbe accaduto nel caso di cui si tratta. La ragazza sarebbe stata trascinata in un angolo buio dove il giovane avrebbe cercato di tenerla ferma per abusare di lei. Ma la vittima, in preda alla disperazione, è riuscita a divincolarsi e a fuggire prima che l’uomo potesse realizzare il suo piano.

