Stasera in tv, 8 giugno, Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1: con Massimo Ranieri e Renato Zero

Torna la solidarietà di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, in scena questa sera (martedì 8 giugno) alle 21.25 su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio1, con Massimo Ranieri e Renato Zero, condotto da Carlo Conti, in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco. Quattro i progetti da sostenere in Italia (aiuto per poveri e piccole aziende emergenza Covid; opera San Francesco Milano, pasti per i bisognosi, acquisto strumenti medici per bambini malati oncologici; casa accoglienza Città della Pieve e ristrutturazione Centro polivalente inclusivo Castiglione del Lago), due in Burkina Faso (azienda agro-zootecnica San Francesco e sostegno alla sanità locale e Istituto scolastico formativo per giovani donne), in Tanzania (dormitorio femminile Centro educativo San Massimiliano Kolbe), Siria (progetto ospedali aperti), Libano (Supporto psicologico e ricostruzione case), Haiti (centro distribuzione beni prima necessità).

“L'anno scorso abbiamo raccolto quasi 1,8 milioni e oltre ai progetti internazionali della Santa Sede, dei conventi e delle missioni francescane, abbiamo potuto aiutare 440 famiglie, alcune piccole imprese e un buon numero di studenti. Speriamo di poterlo fare anche quest’anno”, ha ricordato fra Marco Moroni, che ha partecipato alla conferenza stampa moderata da padre Enzo Fortunato - insieme al direttore di Rai1 Stefano Coletta e alla presidente Donatella Tesei (in diretta streaming) - con Conti e Ranieri. “Oramai sono un veterano, vengo ad Assisi sempre di corsa, perché si sta bene. Venire qua è come toccare il cielo con un dito”, le parole di Massimo Ranieri.

Per Conti, arrivato alla quindicesima conduzione, "C'è chi guarda gli ascolti e lo share, ma il numero più importante è 45515 e quello delle donazioni. Ringrazio Zero e Ranieri che con musica, emozioni e racconti faranno grande questa serata, ci faranno riflettere, divertire ed emozionare". Durante l’evento è stato presentato il nuovo foulard della solidarietà creato dal maestro tintore Claudio Cutuli. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare al 45515, fino al 30 giugno donando 2 euro con un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

