Stasera in tv, 7 giugno, Quarta Repubblica su Rete4: il caso Saman Abbas e le amministrative d'autunno

Stasera in tv, lunedì 7 giugno 2021, torna Quarta Repubblica il talk di Rete4 - condotto da Nicola Porro - che si occupa dei fatti di attualità, dalla cronaca alla politica passando per l'economica (dalle ore 21,25). Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale anche dal punto di vista sanitario. La partita delle amministrative d’autunno che si sta già giocando a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna; il rischio di un processo per stupro a carico del ventenne Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e di suoi tre amici; la ricerca nel Reggiano di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa dopo essersi opposta al matrimonio combinato dalla sua famiglia, sono alcuni dei temi della puntata di oggi.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per un’intervista con il saggista francese Pascal Bruckner, un reportage sul degrado nella Capitale e un’inchiesta sui percettori di reddito di cittadinanza che rifiutano offerte di lavoro. E ancora, il faccia a faccia di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini. Tra gli ospiti anche l’eurodeputato Massimiliano Salini (FI), i deputati Alessia Morani (Pd) e Stefano Buffagni (M5S), il magistrato Alfonso Sabella, il politologo Marco Ravelli, il presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia Yassine Lafram, Maurizio Belpietro, Piero Sansonetti, Anselma Dell’Olio, Stefano Cappellini, Stefano Zecchi e suor Anna Monia Alfieri. Non mancheranno i punti di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Probabile che alla scaletta ufficiale venga aggiunto, tra gli argomenti discussione, anche il caso della funivia del Mottarone: proprio oggi il presidente del tribunale di Verbania Luigi Montefusco ha riassegnato il fascicolo relativo alla tragedia della funivia del Mottarone alla gip titolare, Elena Ceriotti. Il procedimento passa quindi dalle mani della gip supplente Donatella Banci Buonamici, che aveva rigettato la richiesta di convalida del fermo della procura, scarcerando i tre indagati, alla dottoressa Ceriotti, che era assente ma è rientrata nel suo ruolo il 31 maggio.

