Incidente sul raccordo, camion fuori strada: conducente in codice rosso

Incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, nella mattinata di lunedì 7 giugno. Coinvolto un mezzo pesante che dopo aver sbandato è finito fuori strada. Sul posto una squadra della centrale dei vigili del fuoco, che dunque è intervenuta all'altezza dell'uscita di San Faustino, in direzione Bettolle.

Camion si ribalta sulla rampa di accesso al raccordo: code e traffico

Non ci sono (per fortuna) altri mezzi coinvolti, con il conducente del camion rimasto ferito. L'uomo, un cinquantenne di origini laziali, ha avuto un malore e così il suo mezzo è finito dalla parte opposta della carreggiata, andando addosso al guardrail. Ora ricoverato al pronto soccorso di Perugia in codice rosso, ma non in pericolo di vita, a causa di un politrauma. Inevitabile qualche disagio al traffico.

Incidente sul raccordo, traffico in tilt per un'ora

