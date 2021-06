Perugia 1416, il Palio 2021 donato dai rioni alle associazioni del centro storico

07 giugno 2021 a

Il momento clou dell’edizione 2021 di Perugia 1416 è andato in scena alla Sala dei Notari, tra l’interno e l’esterno della magnifica cornice di Palazzo dei Priori, con una suggestiva rievocazione della consegna delle chiavi della città a Braccio Fortebracci, alias Alexio Bachiorri. Accompagnato dal drappello della Compagnia del Grifoncello, è stato accolto dalla reggenza comunale, dalle delegazioni dei rioni, dall’alfiere di Montone e dai tanti rionali che in costume hanno preso parte all’evento, scandito dal ritmo dei tamburini. Il Magnifico rione di Porta Santa Susanna ha conquistato il primo posto nel concorso dei cortometraggi. E’ stato il nipote di Marco Rufini, Gregorio, scrittore del libro di successo “Quasi re”, dal quale la manifestazione ha preso vita, a consegnare il piatto in ceramica raffigurante Braccio Fortebracci realizzato dalla bottega d’arte F.lli Mari maioliche di Deruta.

Perugia 1416, il palio di quest'anno dipinto dall'eugubina Agnese Pierotti

Dopo la cerimonia della consegna delle chiavi, l’evento è proseguito con l’assegnazione del Palio che quest’anno, di comune intento, i rioni hanno deciso di donare alle associazioni Consorzio Perugia in Centro, Perugia Futura e Confraternita del Sopramuro, che a sorpresa hanno contraccambiato, attraverso i rappresentanti Sergio Mercuri, Paolo Mariotti, Alessandro Granieri e Giuseppe Capaccioni, donando a Perugia 1416 un quadro realizzato da Gianmaria Pierini. Presenti anche il sindaco Andrea Romizi, la vice presidente del consiglio comunale Roberta Ricci (delegata a Perugia 1416) e il coordinatore artistico, Stefano Venarucci. “Questa edizione – ha commentato la presidente dell’associazione Perugia 1416, Teresa Severini - è stato ancora un esempio di come riuscire a trasformare la difficoltà in opportunità. Il tutto nel segno della speranza di tornare quanto prima ad una vita normale”.

