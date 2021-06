Foligno, svaligiano la casa mentre i proprietari dormono

Susanna Minelli 07 giugno 2021 a

a

a

Derubati nella notte mentre dormivano tranquillamente in camera. La coppia di anziani non ha sentito nulla. Una fortuna per molti versi, perchè svegliarsi e trovarsi davanti ladri intenti a rubare non sarebbe stato certo piacevole. E la prevedibile reazione poteva scatenare scenari che solo immaginare fanno venire i brividi.

Furto in Bassa Sabina. I carabinieri arrestano due albanesi

Al risveglio i due anziani hanno ritrovato la casa sotto sopra con alcuni effetti personali rubati, tra cui oggetti in oro e diverse centinaia di euro. Il fatto è accaduto nella prima periferia di Foligno. Ai due non è rimasto altro da fare che avvertire la figlia e sporgere denuncia alle forze dell'ordine, che stanno portando avanti le indagini che non si annunciano semplici. Un altro brutto episodio sul versante sicurezza, che si aggiunge al ritorno dello scippatore, che venerdì aveva colpito nella zona di via Piave, appena qualche ora prima della visita dei ladri nella casa degli anziani.

Carabinieri: Mantova, con lockdown aumentati reati in ambito domestico



E continuano sempre le indagini da parte degli uomini dell'Arma per rintracciare l'autore dello scippo avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì in via Tevere. Vittima una donna di 65 anni che stava passeggiando lungo la via e che ad un certo punto si è sentita sfilare la borsa dalla spalla da un uomo incappucciato e in sella a una bicicletta. L'allarme è stato dato da un passante richiamato dalle urla della signora e che si è subito prodigato ad aiutarla. Fortunatamente la donna non ha subito danni fisici. Sul posto gli uomini dei carabinieri della compagnia di Foligno, guidati dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini. Al loro arrivo dello scippatore naturalmente nessuna traccia. Due episodi che si sommano a quello avvenuto la settimana scorsa al parco dei Canapè, dove però il responsabile è stato prontamente fermato da un passante che ha subito allertato i carabinieri della Compagnia di Foligno. A finire nei guai un minorenne di 15 anni, per l’ipotesi di reato di furto con strappo.



Aumentano i furti nelle case. In sei mesi 410 truffe online

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.