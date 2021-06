Luca Argentero e Cristina Marino, matrimonio a Città della Pieve e fuga in sidecar | Video

06 giugno 2021 a

Nuovo matrimonio nel mondo dello spettacolo. Luca Argentero e Cristina Marino hanno detto il fatidico sì a Città della Pieve, davanti al sindaco Fausto Risini. La coppia si è sposata sabato 5 giugno quindi in Umbria, dove da tempo vivono insieme alla loro figlia, Nina Speranza. Il rito si è celebrato in Comune, precisamente nella sala della giunta, in una cerimonia strettamente riservata, con i due sposi, altrettanti testimoni e un fotografo.

Nozze in gran segreto, anche se dopo il sì Luca Argentero e Cristina Marino hanno attraversato la città in sidecar. Sempre a Città della Pieve tra l'altro in queste ore si trova pure il premier Draghi.

Il passaggio in città di Luca Argentero e Cristina Marino

A confermare il matrimonio appunto anche il sindaco Fausto Risini, che in un video postato sui social, ha anche parlato delle nozze di Luca e Cristina, lui 43 anni e lei 30, definendolo "un evento importante, perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti", ha ribadito il primo cittadino. Il sidecar è stato utilizzato al termine della cerimonia per tornare nella casa di Città della Pieve, dove gli sposi hanno cenato coi parenti più stretti.

Nel passato di Argentero c'è un altro matrimonio. Nel 2009 infatti l'attore ha sposato la collega Myriam Catania, attrice e doppiatrice. Poi la separazione: "Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco - ha raccontato in una vecchia intervista -. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati. E' trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni. Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali”.

