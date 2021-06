Don Matteo 13, lunedì 7 giugno Terence Hill e Flavio Insinna tornano sul set a Spoleto

06 giugno 2021 a

Terence Hill e Flavio Insinna arriveranno domani, lunedì 7 giugno, a Spoleto, sul set di Don Matteo 13. Terence Hill, nome d'arte di Mario Girotti, indosserà ancora una volta la tonaca (sempre la stessa, fin dalla prima stagione) del prete-investigatore più amato della tv. Grande ingresso nel cast della ficiton Rai è quello di Raoul Bova, che secondo alcuni rumors avrebbe dovuto sostituire Hill nella parte del protagonista, ma invece avrà un suo personaggio che affiancherà il prete-detective.

L’altra new entry della tredicesima stagione è, in realtà, un ritorno: nella caserma dei carabinieri rivedremo, infatti, Flavio Insinna nei panni del capitano Anceschi che aveva lasciato Gubbio dopo averne sposato la sindaca. Ora Anceschi torna insieme alla figlia Valentina, una ragazza apparentemente solare ma che, invece, nasconde dentro di sè un segreto. Oltre a Insinna, Terence Hill ritroverà sul set i volti storici della serie, primo fra tutti Nino Frassica, cioè quel maresciallo Cecchini che coinvolge don Matteo nelle indagini dei carabinieri, con grande disappunto del capitano di turno. Nel caso specifico, "la" capitana perchè in Don Matteo 13 ritroveremo Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ci saranno anche il Pm Nardi (Maurizio Lastrico) e gli irresistibili Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali). Sono passati ventuno anni da quel 7 gennaio 2000, quando andò in onda la prima puntata di «Don Matteo» e il tempo non ha fatto altro che rinvigorire.

Nella prima stagione il prete-investigatore aveva un cognome, Bondini, che poi si è perso, lasciandolo semplicemente don Matteo e c’era anche un vescovo, interpretato prima da Gastone Moschin, poi da Renato Carpentieri e, infine, da Philippe Leroy. Anche dell’alto prelato, però, si sono perse le tracce nè don Matteo è stato mai promosso per volere dello stesso Terence Hill che considera il suo personaggio più credibile se indossa la tonaca di un semplice parroco. Tra gli altri personaggi che sono transitati, chi più a lungo chi meno, nella serie ci sono il capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro), Caterina Cecchini (la moglie del maresciallo, interpretata da Caterina Sylos Labini), Patrizia Cecchini (la figlia del maresciallo, interpretata da Pamela Saino), Lia Cecchini, (la nipote del maresciallo, interpretata da Nadir Caselli), Tomás Martinez (Andrès Gil) e suor Maria (Astra Lanz). La messa in onda dei dieci episodi di Don Matteo 13 è prevista per i primi mesi del 2022.

