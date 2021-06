Amelia, cadono le accuse sul marito della donna scomparsa dal 2009. Potrebbe essere ancora viva

06 giugno 2021 a

A 12 anni di distanza dalla scomparsa di Barbara Corvi, si ritorna al punto di partenza. Sono state rese note le motivazioni che hanno portato alla revoca della misura cautelare nei confronti di Roberto Lo Giudice, l’uomo accusato di avere ucciso e fatto sparire la moglie con cui abitava a Montecampano di Amelia. Secondo i giudici del riesame “non è possibile neppure affermare in termini di certezza che sia avvenuto un delitto e che la donna sia effettivamente deceduta. Nel corso delle indagini sono emersi elementi che consentono di ritenere ancora aperta la possibilità che si sia allontanata volontariamente”.

Due ore di buco negli spostamenti del marito di Barbara Corvi il giorno della scomparsa

Il Tribunale del Riesame di Perugia è intervenuto così, dopo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara Corvi, la mamma di Montecampano scomparsa in circostanze misteriose il 27 ottobre del 2009. Il marito, accusato di omicidio premeditato della moglie, è stato rimesso in libertà un mese fa dopo tre settimane passate in carcere. Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta dei difensori di Lo Giudice, gli avvocati Cristiano Conte e Giorgio Colangeli, e ha affermato che “non sussiste un grave quadro indiziario a carico dell'uomo, nei confronti del quale permangono meri sospetti, ma non elementi di prova suscettibili di comprovarne la responsabilità in relazione alla condotta omicidiaria contestata”.

Il Riesame decide la scarcerazione del marito di Barbara Corvi, scomparsa da 12 anni

In più ha ripreso corpo la pista dell’ex amante della donna scomparsa. Le indagini sulla scomparsa della donna di Montecampano sono state riaperte nel luglio 2020 ed il marito è stato arrestato alla fine del marzo scorso, per venire poi rilasciato tre settimane dopo. “Stiamo valutando con il nostro ufficio legale - ha spiegato il presidente di Libera Umbria e dell’Osservatorio Regionale contro la criminalità organizzata, Walter Cardinali - tutte le carte presentate dal Tribunale del Riesame e ci riserviamo di commentare in un secondo momento. Quello che ci preme sottolineare ora è che le argomentazioni sono di certo avulse dal linguaggio e dal contesto mafioso. Bisogna saper decifrare. Martedì avremo, come Osservatorio, un colloquio con il procuratore Alberto Liguori e speriamo di poter avere delle chiarificazioni in merito”.

Libera Umbria: "Scarcerazione di Lo Giudice non una sopresa. Nostri legali vicini alla famiglia di Barbara"

