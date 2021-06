Umbria, piccolo capriolo ferito da un trinciaerba. Salvato dal centro recupero animali selvatici

03 giugno 2021 a

È vivo per miracolo il piccolo capriolo ferito da un trinciaerba a Sellano. Ora è affidato alle cure del Centro di recupero per animali selvatici gestito dall’Enpa di Perugia. Le ferite sono state ricucite e la zampa anteriore immobilizzata ma la prognosi resta riservata. Il piccolo è vigile e oggi ha anche iniziato a mangiare, ma il futuro resta ancora incerto. A prendersi cura di oltre 24 animali selvatici che dopo una serie di traversie arrivano ogni anno al Cras, il dottor Massimo Floris vera anima del centro assieme alla presidente dell’Enpa perugina, Paola Madrigali Tintori.

“Tra maggio e giugno, durante la falciatura di prati e foraggere, chiediamo la massima attenzione - spiega il dottor Floris - Le femmine di capriolo partoriscono tra l'erba e i piccoli, per i primi giorni di vita, non hanno una tendenza alla fuga ma piuttosto si immobilizzano. Il rumore della falciatrice non farà scappare l'animale, che finirà mutilato dalle lame e il più delle volte morirà tra atroci sofferenze”.

Un appello dunque va rivolto, spiegano, a contadini ed agricoltori di verificare la presenza di cuccioli prima dello sfalcio. “Esistono modalità e strumenti idonei allo scopo, vi chiediamo di adottarli per evitare la morte non solo di piccoli ungulati ma anche di cuccioli di lepre e di tanti uccelli che nidificano a terra”. Nella clinica di Colle di Bettona, il piccolo capriolo lotta per crescere in libertà. “In periodo di lockdown abbiamo assistito a diversi episodi nei quali le persone hanno portato a casa animali selvatici con esiti piuttosto negativi - spiega il dottore - comprendiamo l’intento compassionevole ma ci raccomandiamo di non toccarli o in caso di pericolo di chiamarci tramite i nostri recapiti presenti sui social Enpa Perugia e Centro recupero animali selvatici Perugia”.

