Terni: palestre scolastiche della Provincia, la Ternana si mette a disposizione per la sistemazione

Con “Sport col Cuore” si consentirà a bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà economica di svolgere la pratica sportiva, accollandosi l’onere del pagamento delle quote alle varie società delle diverse discipline. L’intervento, in questo caso è di “Terni col Cuore”, l’associazione a scopo benefico voluta dal presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, finanziata con 500 mila euro all’anno per tre anni.

Ora il sodalizio del patron livornese prosegue il suo impegno per la promozione dello sport di base a Terni, e nel suo territorio, andando in aiuto anche alla Provincia di Terni, alle prese con ataviche carenze di risorse economiche, dalla riforma Del Rio ad oggi. E stavolta al centro del mirino c’è la sistemazione delle palestre scolastiche.

“Con la Provincia c’è una collaborazione consolidata – spiega il vice presidente della Ternana, nonché presidente di Terni col Cuore, Paolo Tagliavento – come abbiamo dimostrato da ultimo anche con il nostro intervento per il pattinodromo Pioli, sistemato e riconsegnato alla città, oltre naturalmente al bando che ci siamo aggiudicati a suo tempo per il Sabotino. Per questo abbiamo dato la nostra disponibilità a dare una mano anche per ciò che concerne le palestre scolastiche di proprietà della Provincia, sempre nell’ottica di favorire la pratica sportiva e migliorare l’offerta delle strutture dei ragazzi della nostra città. Mi preme ringraziare i nostri collaboratori in questo progetto, come in altri: Fabio Moscatelli, Tommaso Moroni, Agnese Passoni, Costanza Farroni”.

Ternana e Terni col Cuore non potranno, ovviamente, accollarsi gli oneri di ristrutturazioni a 360 gradi degli impianti, ma sono viceversa pronte ad intervenire per l’acquisto di attrezzature o per piccole manutenzioni. Spese correnti per le quali, spesso, ci si trova a corto di fondi, creando problemi e malfunzionamenti allo svolgimento della pratica sportiva di base.

Al riguardo la Provincia sta predisponendo un elenco di richieste che verrà poi inoltrato a via della Bardesca, così da cercare di esaudirle per l’inizio del prossimo anno scolastico.

“L’impegno della Ternana anche sulle palestre è un importantissimo segnale di quanto il virtuoso connubio pubblico-privato possa giovare allo sport e al territorio – sottolinea il presidente di Palazzo Bazzani, Giampiero Lattanzi -. L’intesa fra l’ente e il sodalizio del presidente Bandecchi consentirà di fare piccoli interventi sulle palestre quando ve ne sarà necessità, con il supporto della società rossoverde. E’ un ulteriore passo in avanti dopo i grandi traguardi raggiunti per la gestione del Sabotino e del pattinodromo”.

