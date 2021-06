Terni, spaccio di cocaina: arrestato un 57enne di origine albanese sorpreso con 17 dosi nell'auto

02 giugno 2021 a

Cocaina pronta ad essere spacciata, trovata già confezionata in dosi e nascosta in macchina, segno che magari doveva essere a sua volta ceduta a qualche altro spacciatore.

Ancora un colpo allo spaccio di droga a Terni è stato inferto questa volta dai carabinieri, impegnati come le altre forze di polizia per sgominare il traffico di stupefacenti, che purtroppo resta un’emergenza, come dimostrano gli ultimi arresti che testimoniano come il mercato cittadino chieda ancora in modo pressante le sostanze per lo sballo tossico.

I militari della sezione operativa del comando compagnia di Terni, nel pomeriggio di martedì primi giugno 2021, erano impegnati negli abituali servizi di controllo quando hanno notato un uomo, già conosciuto ai tutori dell’ordine, e hanno deciso di controllarlo.

Si tratta di un 57enne, di origine albanese ma da anni residente a Terni, che è stato bloccato nella zona di via Turati-piazza della Pace, dove abitualmente staziona.

L’uomo è stato sottoposto a controllo a bordo della sua auto ed è stato trovato in possesso di poco più di mezzo grammo di cocaina, nascosto nella tasca dei pantaloni, ma anche di ulteriori 17 dosi della medesima sostanza stupefacente, occultate in questo caso all’interno dell’autovettura.

Il peso complessivo della droga sequestrata è stato quindi di quasi otto grammi. A quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione di residenza dove è stato trovato un ulteriore grammo e mezzo, sempre di cocaina, oltre a 27 grammi di sostanza utilizzata invece per la preparazione ed il taglio dello stupefacente e quindi per il confezionamento delle dosi, oltre anche a un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari nella casa in cui vive.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale trovato sono stati sequestrati.

