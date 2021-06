Terni, l'autovelox di via Lessini sarà attivato il 10 giugno. Annuncio del Comune

02 giugno 2021 a

A dimostrazione che la decisione è stata presa non per fare cassa, accusa che da diverse parti è arrivata, ma che si tratta di un provvedimento legato alla sicurezza, il Comune di Terni riepiloga i dati degli incidenti avvenuti in quel tratto finale (o iniziale, se si viene dal centro) di Maratta, in via Lessini: 46 negli ultimi quattro anni, con 18 feriti e una persona deceduta.

Ecco quindi spiegato, secondo Palazzo Spada, il motivo della decisione di attivare un autovelox nella succitata via Lessini, con accensione più volte rimandata ed ora finalmente fissata giovedì 10 giugno 2021.

Scelta la data per l'attivazione dell'autovelox di via Lessini, nella zona industriale di Maratta

Il nuovo “sistema di controllo sulla velocità dei veicoli” indurrà quindi a tenere alzato il piede dall’acceleratore in un tratto che, oggettivamente, invita a spingerlo, considerato che è un lungo rettilineo.

La comunicazione della data è arrivata martedì 1 giugno 2021 dagli assessorati comunali alla viabilità e alla polizia locale, sulla base della delibera di giunta dell’aprile del 2020, delle procedure e delle verifiche di funzionalità che sono state completate in questi giorni.

“Si tratta di due strumenti che saranno opportunamente segnalati e che monitoreranno entrambe le carreggiate, in direzione Terni e in direzione Narni – spiegano i due assessorati - ed entrambe le corsie per ciascuna carreggiata. La velocità massima consentita è di 60 chilometri orari”.

“Il nuovo autovelox – prosegue il Comune – è stato posizionato per controllare e limitare la velocità dei veicoli sull’asse stradale interessato con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza alla circolazione stradale e di ridurre l’incidentalità spesso causata proprio dall’eccesso di velocità, agevolata dalle caratteristiche delle carreggiate”.

E’ comunque una facile previsione che, specie per chi arriva in città e non conosce la strada, e magari non è particolarmente attento alla segnaletica, un buon numero di multe verranno elevate, come accade per esempio con l’autovelox di via Alfonsine, tra i più “redditizi” per le casse comunali, sebbene sia attivo da anni e quindi, teoricamente, conosciuto.

