Don Matteo, caos sul set. L'esclusa Miconi attacca Insinna

01 giugno 2021 a

a

a

Anche nella prossima stagione Don Matteo si prepara a regalare nuovi episodi entusiasmanti. Proprio in questi giorni di grande caldo si sta girando a Spoleto la tredicesima stagione della fiction di Rai 1 e i produttori non si sbilanciano di certo, lasciando molti interrogativi in piedi sulla nuova serie di puntate. Ci sarà naturalmente anche Terence Hill che, alla bellezza di 82 anni compiuti, non lascia il testimone a nessuno (almeno nelle prima parte della serie). Ma sul set della città del Festival dei Due Mondi arriva anche Raoul Bova, che interpreterà come noto un sacerdote al suo primo incarico.E poi l’atteso ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del capitano Anceschi: un personaggio da sempre molto amato, che fa letteralmente impazzire il pubblico. Non ci sarà invece nella serie di Rai 1 l’amatissima coppia composta da Flavio e Laura Respighi.

Nino Frassica e l'amore per la seconda moglie Barbara

E non ci sarà neppure Milena Miconi, che in passato ha interpretato il personaggio della sindaca di Gubbio. L’attrice è stata fatta fuori? Secondo quando riferisce Liberoquotidiano.it sembra proprio di sì. Anche se tutti aspettavano di rivedere Milena nella prosecuzione della fortunata fiction. Nulla. Non ci sarà. La riconferma, oltre a Terence Hill sarebbe legata al solo Flavio Insinna, storico conduttore de L'eredità e de il Pranzo è servito.

Don Matteo 13, "Raoul Bova sostituisce Terence Hill". Il clamoroso cambio

“Con Flavio Insinna ci siamo sentiti, ma non mi ha detto proprio niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo o magari non lo sapeva ancora”, racconta alzando la voce Milena Miconi a FanPage. Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio colpaccio. E poi La Miconi rincara la dose: “Insinna? Non mi ha detto niente”. La rivoluzione a Don Matteo, a quanto pare, potrebbe nascondere un vero e proprio stravolgimento e una rottura degli equilibri. Non resta che attendere le prossime dichiarazioni.

Flavio Insinna, gli insulti ai concorrenti di Affari tuoi: "Non mi sono ancora perdonato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.